AZ is woensdag met Guus Til in de selectie afgereisd naar Zweden voor de return in de tweede voorronde van de Europa League tegen BK Häcken. De middenvelder diende vorige week bij zijn club een verzoek in om mee te werken aan een transfer naar Spartak Moskou.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts bevestigde dinsdag via de officiële kanalen van de club dat AZ in gesprek is met Spartak over een transfer, maar ook dat er nog niets definitief beklonken is.

De 21-jarige Til heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2023. Naar verluidt verlangt AZ zo'n 10 miljoen euro voor de enkelvoudig international van Oranje.

Naast Til is ook Jordy Clasie opgenomen in de 21-koppige selectie, die woensdag werd bekendgemaakt. De middenvelder kwam eerder deze maand transfervrij over van Southampton en kan in Zweden zijn officiële debuut voor de Alkmaarders maken.

De heenwedstrijd tussen AZ en Häcken eindigde vorige week in 0-0. De return gaat donderdag om 18.30 uur van start.

Komende zondag om 20.00 uur begint voor de ploeg van trainer Arne Slot het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.