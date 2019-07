De Argentijnse voetbalbond (AFA) heeft woensdag het aflopende contract van bondscoach Lionel Scaloni verlengd. De 41-jarige Argentijn krijgt de taak om 'La Albiceleste' naar het WK 2022 in Qatar te leiden.

Het is niet bekend met hoeveel jaar de verbintenis van Scaloni wordt verlengd. De AFA schrijft in een korte verklaring op de site dat de oud-voetballer in ieder geval tijdens de WK-kwalificatiecyclus, die in maart 2020 begint, de bondscoach is.

Scaloni staat sinds de zomer van 2018 voor de groep van Argentinië. Hij begon op interim-basis als opvolger van Jorge Sampaoli, die na het teleurstellend verlopen WK van 2018 in Rusland besloot op te stappen.

Argentinië kwam vorig jaar op het WK met veel moeite de groepsfase door en werd in de achtste finales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk. Vier jaar eerder reikten de Zuid-Amerikanen nog tot de finale van het mondiale eindtoernooi.

Argentinië onder Scaloni derde op Copa América

Onder leiding van Scaloni eindigde Argentinië vorige maand als derde op het toernooi om de Copa América. De tweevoudig wereldkampioen verloor in de halve finales van Brazilië en was in de strijd om de derde plek met 2-1 te sterk voor Chili.

Op 5 september staan Argentinië en Chili opnieuw tegenover elkaar, maar dan tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in Los Angeles. Vijf dagen later speelt de ploeg van Scaloni een oefenduel met Mexico in San Antonio.

Het WK in Qatar wordt van 21 november tot en met zondag 18 december 2022 gehouden. Het is voor het eerst dat het mondiale eindtoernooi niet in de zomer, maar in de herfst plaatsvindt.