Vincent Janssen kijkt niet met veel wrok terug op zijn periode bij Tottenham Hotspur. De spits, die de Premier League-club vorige week verruilde voor het Mexicaanse CF Monterrey, vindt dat hij bij de Londenaren juist veel heeft geleerd.

Janssen vertrok na een sterk seizoen bij AZ in de zomer van 2016 voor zo'n 22 miljoen euro naar Tottenham, maar hij wist de verwachtingen in Londen nooit waar te maken. De Nederlander speelde mede door blessureleed slechts 42 officiële duels voor de 'Spurs' en scoorde maar zes keer.

"Het hoofdstuk Tottenham is niet verlopen zoals we allemaal wilden, maar ik denk dat ik dezelfde keuze zou maken als ik een nieuwe kans zou krijgen", zegt de 25-jarige Janssen woensdag in gesprek met De Telegraaf.

"Als je bij AZ speelt en er komt zo’n grote club die je wil hebben, dan ben je daar als jonge jongen wel van onder de indruk. Zeg dan maar eens 'nee'. En los van de mindere momenten heb ik er ook heel veel geleerd, zowel binnen als buiten de lijnen."

In het seizoen 2017/2018 werd Janssen verhuurd aan Fenerbahçe, maar ook dat avontuur werd na een hoopvol begin geen succes. De geboren Brabander liep eind 2017 een voetblessure op en moest maanden revalideren. Hij liet zich opereren en kwam daardoor ook afgelopen seizoen bij Tottenham amper in actie.

Vincent Janssen kwam niet uit de verf bij Tottenham. (Foto: Pro Shots)

'Sta 100 procent achter keuze voor Monterrey'

Janssen, die zijn loopbaan in 2013 begon bij Almere City in de Eerste Divisie, heeft wel het idee dat zijn periode bij Tottenham en Fenerbahçe hem mentaal sterker heeft gemaakt. Hij stelt dat het niet altijd makkelijk was om de afgelopen tijd alles te blijven geven.

"Veel mensen denken dat het leven als voetballer alleen uit een balletje trappen bestaat, maar dat is niet zo", benadrukt Janssen. "Er komt ook heel veel druk bij kijken en dat kan zwaar zijn als je niet in een fijne periode zit. Inmiddels ben ik daarin een stuk volwassener. Ik wil mensen weer laten zien wie Vincent Janssen is."

Bij het Mexicaanse Monterrey hoopt Janssen zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De zeventienvoudig Oranje-international claimt dat hij diverse aanbiedingen op zak had, maar bewust voor de topclub in de Mexicaanse competitie koos.

"Ik ben opgelucht dat ik voor een club heb kunnen kiezen waar ik 100 procent achter sta. Er waren best wat andere partijen die wilden doorpakken, maar daarbij dacht ik: is dit wat ik écht wil? Totdat Monterrey anderhalve maand terug aan de bel trok. In Europa is dit een minder bekend voetballand, maar dat maakt mij weinig uit."