PSV-doelman Jeroen Zoet voelt zich medeverantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV in de voorrondes van de Champions League. De Eindhovenaren bleken niet opgewassen tegen FC Basel (2-1).

Met name de eerste goal van Basel rekende Zoet zich aan. De doelman wist zijn handen niet goed tegen een snoeiharde vrije trap van Eray Cömert te krijgen, waarna de bal via de onderkant van de lat het doel in ging. "De goals gaan er te makkelijk in, dat moet anders", zei de Oranje-international tegen het ED.

Het is al de derde wedstrijd op rij dat PSV minstens twee doelpunten tegen krijgt, nadat de thuiswedstrijd tegen Basel met 3-2 werd gewonnen en er met 2-0 van Ajax werd verloren in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Zoet weerspreekt dat er sprake is van een vormcrisis van zijn kant. "Dat is overdreven. Feit is wel dat het beter moet, daar doe ik ook alles aan."

Ondanks de nederlaag kreeg PSV kansen om Basel van zich af te schudden. Zo miste Steven Bergwijn een opgelegde kans. Na de 2-1 van Ricky van Wolfswinkel wisten de Eindhovenaren niets meer te creëren. "We speelden ons spel en creëerden ook kansen, maar het was niet genoeg", vond Zoet dan ook. "Het is lastig om aan te geven waar dat nu precies aan ligt."

'Kan ploeg niets verwijten'

Trainer Mark van Bommel vond dat zijn ploeg zichzelf tekort had gedaan. "We krijgen de beste kansen, maar winnen de wedstrijd niet. Ik kan mijn ploeg niets verwijten."

Volgens de trainer was Basel over twee wedstrijden gezien net wat slimmer. "Zij hebben in twee wedstrijden vier doelpunten gemaakt uit vijf of zes kansen. Qua voetbal waren wij beter dan Basel. Dan moet je het wel afmaken", zei hij tegen FOX Sports.

"Dat zij slimmer zijn dan wij is misschien wel het juist woord", vervolgde de voormalig middenvelder. "Het uitlokken van een vrije trap, het wegschieten van een bal. Dat moeten we snel leren. Het zijn de details waar het om draait."

PSV stroomt nu in de derde voorronde van de Europa League in. Om een ticket voor de play-offs voor een plek in de groepsfase te bemachtigen, moet de ploeg het Noorse FK Haugesund of het Oostenrijkse Sturm Graz kloppen.

Bovendien kan het vizier in Eindhoven ook op de Eredivisie. "Daar moeten we misschien even aan wennen, maar er zit niets anders op", aldus Van Bommel.