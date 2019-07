Jill Ellis vertrekt na vijf jaar als bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters. Ze leidde de VS deze zomer nog ten koste van de Oranjevrouwen naar de wereldtitel.

De 52-jarige Amerikaanse blijft nog tot begin oktober aan. De Amerikaanse vrouwen spelen dan de Victory Tour, een serie oefenwedstrijden om de wereldtitel te vieren. Daarna stopt ze ermee om meer tijd met haar familie door te kunnen brengen.

Ellis had de Amerikaanse ploeg 127 wedstrijden onder haar hoede. Daarvan werden er liefst 102 gewonnen, waaronder de WK-finales van 2015 en 2019.

US Soccer heeft nog geen opvolger gevonden voor Ellis, die nog een jaar als ambassadeur betrokken blijft bij de nationale bond. Er moet eerst nog een technisch directeur voor het vrouwenelftal aangesteld worden, waarna de zoektocht naar een nieuwe bondscoach wordt gestart.

Het eerste grote toernooi van de nieuwe bondscoach met de VS wordt de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook Oranje heeft zich geplaatst voor de Spelen.

Ellis bij de huldiging van wereldkampioen VS in New York. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil de spelers bedanken voor hun passie'

Ellis zegt op de website van de bond dat het bondscoachschap een "levenslange eer" was. "Ik wil de speelsters bedanken en prijzen voor hun passie om niet alleen kampioenschappen te winnen, maar ook het vrouwenvoetbal mondiaal groter te maken."

Volgens bondsvoorzitter Carlos Cordeiro heeft Ellis er mede voor gezorgd dat de standaard omhoog is gegaan in het Amerikaanse vrouwenvoetbal en in de sport in het algemeen. "Ze was niet bang om lastige keuzes te maken en gaf haar speelsters de vrijheid om in hun kracht spelen. We zijn haar veel dank verschuldigd."