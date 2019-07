PSV strijdt dinsdagavond tegen FC Basel om een plek in de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren verdedigen in Zwitserland een 3-2-voorsprong, na de late zege in de thuiswedstrijd. Volg alles rond de wedstrijd, die om 20.00 uur begonnen is, in ons liveblog.

Champions League

Tweede voorronde

LIVE: FC Basel-PSV (1-1)

PSV won heenwedstrijd met 3-2 FC Basel-PSV · Rust!



Nu is het wel raak voor de Eindhovenaren. Malen geeft na een knappe actie over rechts een afgemeten voorzet, waarna Bruma de bal vanaf een meter of vijftien schitterend binnenkopt.

21' Daar is PSV weer. Lozano wordt bediend door Bergwijn en stormt op het doel van Basel af, maar zijn poging belandt in het zijnet.

19' PSV ontsnapt aan de 2-0. Van Wolfswinkel krijgt in de zestien alle ruimte om uit de rebound uit te halen, maar hij schiet over.

18' Het eerste gevaar van PSV. Gutiérrez vuurt een vrije trap vanaf de rechterkant in één keer op het doel af, maar doelman Omlin stompt de bal weg.

13' PSV heeft het bijzonder lastig in de openingsfase. Zo voorkomt Luckassen een grote kans op de 2-0 voor Basel. Viergever moet vervolgens met een bloedneus even naar de kant, maar kan weer verder.

10' Rosario zorgt van een metertje of twintig voor het eerste schot van de kant van PSV, maar de poging van de middenvelder gaat huizenhoog over.

8' GOAL FC Basel! 1-0



Het is al vroeg raak voor de Zwitsers. Zuffi legt de vrije trap breed, waarna Cömert snoeihard uithaalt en de bal via de lat binnenvliegt. Bij deze tussenstand is PSV uitgeschakeld.

7' Basel voert de druk wat op en krijgt een vrije trap net buiten de zestien.

5' De openingsfase van de wedstrijd is rommelig. Beide ploegen leveren de bal snel in en kunnen nog geen grote kansen creëren. PSV probeert het initiatief te nemen, maar slaagt daar tot nu toe nog niet in.

1' De bal rolt in het St. Jakob-Park. Kan PSV de 3-2-voorsprong uit de heenwedstrijd vasthouden en zich plaatsen voor de derde voorronde in de Champions League?

De spelers van PSV en FC Basel betreden het veld in Zwitserland. We gaan bijna beginnen.



Het is al vroeg raak voor de Zwitsers. Zuffi legt de vrije trap breed, waarna Cömert snoeihard uithaalt en de bal via de lat binnenvliegt. Bij deze tussenstand is PSV uitgeschakeld. FC Basel-PSV · 7' Basel voert de druk wat op en krijgt een vrije trap net buiten de zestien. FC Basel-PSV · 5' De openingsfase van de wedstrijd is rommelig. Beide ploegen leveren de bal snel in en kunnen nog geen grote kansen creëren. PSV probeert het initiatief te nemen, maar slaagt daar tot nu toe nog niet in. FC Basel-PSV · 1' De bal rolt in het St. Jakob-Park. Kan PSV de 3-2-voorsprong uit de heenwedstrijd vasthouden en zich plaatsen voor de derde voorronde in de Champions League? FC Basel-PSV · De spelers van PSV en FC Basel betreden het veld in Zwitserland. We gaan bijna beginnen. FC Basel-PSV · FC Basel-PSV · De stemmers op de poll in de NUsport-app hebben vertrouwen in PSV. Het merendeel denkt dat de Eindhovenaren de derde voorronde in de Champions League bereiken.



Van Tiggelen over PSV: 'Een baby is niet in een paar weken een grote vent'

Adri van Tiggelen is er niet helemaal zeker van dat PSV vanavond ten koste van FC Basel de derde voorronde van de Champions League bereikt. Volgens de oud-verdediger van de Eindhovenaren schuilt het gevaar in onvolwassenheid. "Gezien het spel begrijp ik dat hij dat zei, maar je kunt niet in een paar weken van een baby een grote vent maken", zegt de 62-jarige Van Tiggelen tegen NUsport. "En Van Bommel is er zelf ook verantwoordelijk voor. Híj heeft de spelers binnengehaald. De één is nu eenmaal sneller een man dan de andere. Er zijn ook jongens die nooit mannen worden en altijd 'kinderen' blijven."

Van Tiggelen, die namens PSV elf wedstrijden in de Europa Cup I en Champions League speelde, vindt het ook geen voordeel dat de ploeg van Van Bommel dat er zo vroeg in het seizoen al Europees gespeeld moet worden. "Er wordt veel gesproken over de goede en snelle aanval van PSV, maar het is eigenlijk nog te vroeg in het seizoen om dat al goed te kunnen beoordelen. Je kunt het niet na één of twee wedstrijden al goed of slecht vinden. Het is nog een beetje de vraag hoe ver PSV precies is. In die fase kun je in een wedstrijd als tegen Basel stappen maken, maar ook zomaar in een neerwaartse spiraal terechtkomen."

De eerste PSV-fans melden zich al in de binnenstad voorafgaand aan het duel met FC Basel van vanavond 20.00 uur.

Dit is de vermoedelijke opstelling van PSV voor het duel van vanavond met FC Basel. Het zijn dezelfde elf namen als tijdens het heenduel in Eindhoven:

PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Lozano, Malen, Bruma.

Mocht PSV vanavond FC Basel uitschakelen in de tweede voorronde van de Champions League, dan moeten de Eindhovenaren nog twee hordes overleven:

Derde voorronde: LASK Linz

Play-offs: Dynamo Kiev, Club Brugge, FC Porto of Krasnodar

PSV kan vanavond op bezoek bij FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League hoop putten uit meerdere statistieken, ook al zijn de Eindhovenaren bezig aan een slechte uitreeks in Europees verband. Basel, dat in het vorige seizoen naast een Champions League-ticket greep, stond in de historie zes keer op eigen veld tegenover een Nederlandse club. In slechts twee van die wedstrijden boekten de Zwitsers een resultaat dat tot uitschakeling van PSV zou leiden. FC Basel-PSV · Ook FC Basel verschijnt met dezelfde elf als in de heenwedstrijd aan de aftrap. Dat betekent dus opnieuw een basisplek voor Ricky van Wolfswinkel.



Opstelling FC Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka; Balanta, F. Frei; Van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker, Al. Ajeti FC Basel-PSV · PSV begint zoals verwacht met dezelfde namen als vorige week aan de return tegen FC Basel.



Opsteling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Lozano, Malen, Bruma. FC Basel-PSV · FC Basel-PSV · FC Basel-PSV · FC Basel-PSV · Van Tiggelen over PSV: 'Een baby is niet in een paar weken een grote vent'

Adri van Tiggelen is er niet helemaal zeker van dat PSV vanavond ten koste van FC Basel de derde voorronde van de Champions League bereikt. Volgens de oud-verdediger van de Eindhovenaren schuilt het gevaar in onvolwassenheid. "Gezien het spel begrijp ik dat hij dat zei, maar je kunt niet in een paar weken van een baby een grote vent maken", zegt de 62-jarige Van Tiggelen tegen NUsport. "En Van Bommel is er zelf ook verantwoordelijk voor. Híj heeft de spelers binnengehaald. De één is nu eenmaal sneller een man dan de andere. Er zijn ook jongens die nooit mannen worden en altijd 'kinderen' blijven." (1/2) FC Basel-PSV · Van Tiggelen, die namens PSV elf wedstrijden in de Europa Cup I en Champions League speelde, vindt het ook geen voordeel dat de ploeg van Van Bommel dat er zo vroeg in het seizoen al Europees gespeeld moet worden. "Er wordt veel gesproken over de goede en snelle aanval van PSV, maar het is eigenlijk nog te vroeg in het seizoen om dat al goed te kunnen beoordelen. Je kunt het niet na één of twee wedstrijden al goed of slecht vinden. Het is nog een beetje de vraag hoe ver PSV precies is. In die fase kun je in een wedstrijd als tegen Basel stappen maken, maar ook zomaar in een neerwaartse spiraal terechtkomen." (2/2) FC Basel-PSV · Het stroomt al aardig vol met aanhangers van PSV. FC Basel-PSV · De eerste PSV-fans melden zich al in de binnenstad voorafgaand aan het duel met FC Basel van vanavond 20.00 uur. FC Basel-PSV · Dit is de vermoedelijke opstelling van PSV voor het duel van vanavond met FC Basel. Het zijn dezelfde elf namen als tijdens het heenduel in Eindhoven:



PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Lozano, Malen, Bruma. FC Basel-PSV · FC Basel-PSV · Mocht PSV vanavond FC Basel uitschakelen in de tweede voorronde van de Champions League, dan moeten de Eindhovenaren nog twee hordes overleven:



Derde voorronde: LASK Linz

Play-offs: Dynamo Kiev, Club Brugge, FC Porto of Krasnodar FC Basel-PSV ·