Jeroen Manschot is vrijdag de arbiter bij de openingswedstrijd van de Eredivisie tussen PEC Zwolle en Willem II. Bas Nijhuis heeft een dag later de leiding over de wedstrijd tussen Vitesse en regerend kampioen Ajax, meldt de KNVB dinsdag.

Manschot krijgt in Zwolle assistentie van Richard Brondijk en Cristian Dobre, terwijl Richard Martens de vierde arbiter is. Christiaan Bax is in Zeist de VAR van dienst. Het duel begint om 20.00 uur.

Nijhuis wordt in Stadion GelreDome bijgestaan door zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Bas van Dongen en vierde arbiter Christiaan Bax. Danny Makkelie is de VAR bij het duel dat om 18.30 uur begint.

Ruim twee uur later, om 20.45 uur, fluit Serdar Gözübüyük de wedstrijd tussen FC Twente en PSV in gang. Charles Schaap en Jan de Vries zijn de assistenten, terwijl Stan Teuben vierde man is. Allard Lindhout is de VAR.

De stadsderby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam staat zondag vanaf 14.30 uur onder leiding van Makkelie. Met Mario Diks en Hessel Steegstra krijgt hij zijn vaste assistenten in De Kuip, terwijl Rob Dieperink de vierde arbiter en Jochem Kamphuis de VAR is.

