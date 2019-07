José Mourinho wil zo snel mogelijk als trainer terugkeren in de voetballerij. De 56-jarige Portugees mist het om dagelijks langs de lijn te staan.

“Dit is de eerste keer in tijden dat ik in Sétubal ben eind juli. Ik heb tijd gehad om na te denken over wat ik wil en ben tot de conclusie gekomen dat 'Zé' (bijnaam van Mourinho, red.) nog vol met vuur zit", zegt Mourinho dinsdag tegen Sky Sports.

"Mijn vrienden zeiden dat ik van mijn zomervakantie moest genieten, aangezien ik die nog nooit had gehad. Maar om eerlijk te zijn, ik kan er niet van genieten. Ik ben niet gelukkig genoeg om hiervan te genieten."

Mourinho zit inmiddels een half jaar zonder club. Hij werd in december vorig jaar ontslagen bij Manchester United vanwege aanhoudende slechte resultaten en werd opgevolgd door Ole Gunnar Solskjaer.

“Ik ben niet gelukkig zonder mijn voetbal. Ik heb daarmee een compromis gesloten met mezelf, met mensen die van me houden en met de vele fans die ik over de hele wereld heb geïnspireerd. 'Zé' is gemotiveerd om een geweldige uitdaging aan te gaan."

José Mourinho mist het om dagelijks op het veld actief te zijn. (Foto: Pro Shots)

'Wil clubs kiezen die Mourinhista zijn'

Mourinho heeft naar verluidt in de afgelopen maanden aanbiedingen afgeslagen van Benfica en van Guangzhou Evergrande, waar hij een astronomisch bedrag van in totaal 100 miljoen euro zou kunnen verdienen.

"Het zwaarste voor mij momenteel is 'nee' zeggen tegen aanbiedingen. Ik heb aanbiedingen afgewezen omdat het momenteel niet de uitdagingen zijn die ik voor ogen heb. Met alle respect voor deze aanbiedingen, maar ik wil clubs kiezen die Mourinhista zijn, oftewel fan zijn van mij."

De 'Special One', die naast bij Manchester United in het verleden eindverantwoordelijke was bij FC Porto, Internazionale, Chelsea en Real Madrid ziet het volgens Sky Sports enkel zitten om in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië of Frankrijk te werken en sluit een bondscoachschap uit.

"Een wedstrijd per maand, veel kantoorwerk, geen veldtrainingen. Twee jaar wachten voor een Europees kampioenschap, twee jaar voor een wereldkampioenschap. Nee, dat is momenteel niets voor mij."