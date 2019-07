Het conflict tussen de Amerikaanse voetbalsters en de nationale bond US Soccer heeft dinsdag een opvallende wending gekregen. Voorzitter Carlos Codeiro beweert namelijk dat de vrouwen meer betaald krijgen dan de mannen.

De vrouwenploeg klaagde de bond begin maart aan omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen. De wereldkampioen eist dezelfde betalingen en werkomstandigheden als de mannen en spreekt van "geïnstitutionaliseerde discriminatie op basis van geslacht".

Volgens voorzitter Cordeiro is die aanklacht dus ongegrond. Hij stelt op basis van een onafhankelijke financiële analyse dat de vrouwen al bijna tien jaar lang zelfs méér betaald krijgen dan de mannenploeg.

"Nadat de voetbalsters hun mening hebben gegeven, is het nu de beurt aan de voetbalbond, aandeelhouders, sponsors en partners", zegt Cordeiro in een verklaring over de financiële cijfers.

"Nu het WK erop zit, zullen deze feiten ons helpen om het vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten te laten groeien en vooruit te helpen en zal het het ook bijdragen aan grotere internationale discussie over gelijkheid."

Voetbalsters reageren verontwaardigd

De 28 voetbalsters die US Soccer hebben aangeklaagd zijn verbolgen over de verklaring van de voetbalbond. "Dit is een trieste poging om de overweldigende steun te onderdrukken die de vrouwenploeg heeft gekregen van fans tot sponsoren", laat een woordvoerster weten.

"US Soccer heeft herhaaldelijk toegegeven dat de vrouwen minder betaald kregen en liet zelfs weten dat vrouwen het niet verdienen om gelijk te worden behandeld. Daarom gebruiken ze woorden als 'rechtvaardig' en 'billijk' in plaats van 'gelijkheid'."

De vrouwenploeg gelooft niets van het onderzoek. "De cijfers zijn volkomen onwaar, waarbij de salarissen en vergoedingen zijn opgeblazen. Iedere vergelijking bewijst dat de mannen veel meer verdienen dan de vrouwen."

Megan Rapinoe is een van de bekendste Amerikaanse voetbalsters. (Foto: Pro Shots)

Conflict speelt al langer

De onvrede bij de Amerikaanse ploeg speelt al langer. In 2016 dienden vijf speelsters een klacht in bij de commissie voor gelijke behandeling (EEOC). Dat leverde geen oplossing op waar zij tevreden over waren.

In aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro dreigden de speelsters nog met een staking wegens de ongelijke behandeling. Kort voor het toernooi bereikten ze een akkoord over een hoger salaris.

De speelsters zijn naast de betalingen ontevreden over het verschil in trainingsomstandigheden, medische begeleiding, niveau van coaching en de reisomstandigheden.

De Amerikaanse vrouwenploeg won vier keer olympisch goud en pakte vorige maand de vierde wereldtitel door in de WK-finale af te rekenen met de Oranjevrouwen (2-0). De voetbalsters zijn veel succesvoller dan hun mannelijke collega's.