PSV kan dinsdagavond op bezoek bij FC Basel in de Champions League-voorronde hoop putten uit historische resultaten, ook al zijn de Eindhovenaren bezig aan een matige uitreeks in Europees verband.

Basel, dat in de vorige twee deelnames aan de voorronde naast een Champions League-ticket greep, stond zes keer op eigen veld tegenover een Nederlandse club. In slechts twee van die wedstrijden boekten de Zwitsers een resultaat dat tot uitschakeling van PSV zou leiden.

In 2004 werd Feyenoord in de UEFA Cup met 1-0 verslagen en vorig jaar werd met dezelfde cijfers van Vitesse gewonnen in de voorronde van de Europa League. In de overige vier duels bleef Basel zonder zege tegen DOS (2-2 in 1966), Ajax (1-2 in 1970) en tweemaal tegen Feyenoord (1-2 in 2000 en 1-1 in 2006).

PSV won de heenwedstrijd tegen Basel vorige week met 3-2. Vier van de vijf Nederlandse clubs die in Europa ooit een 3-2-voorsprong verdedigden in een uitduel gingen door. In het seizoen 1967/1968 redde alleen DOS het niet, toen in Spanje met 3-1 van Real Zaragoza werd verloren in de UEFA Cup.

Verder kent PSV een heel goede balans in de voorronde van de Champions League, want de 24-voudig landskampioen ging zeven van de acht keer door. De enige uitzondering is het tweeluik met AC Milan in 2013, toen het thuis 1-1 werd en in Italië 3-0.

PSV matig in Europese uitduels

De PSV-selectie is wel naar Bazel afgereisd in de wetenschap dat de ploeg bezig is aan een tegenvallende reeks in Europese uitwedstrijden. Van de laatste veertien wedstrijden werd slechts één gewonnen en dat was vorig seizoen op bezoek bij BATE Borisov (2-3).

Die statistiek zegt echter niet alles, want tot de reeks behoren ook vijf gelijke spelen en een gelijkspel zou in Bazel volstaan om de volgende ronde te halen.

Mocht PSV in Zwitserland vlak voor tijd op een kleine achterstand staan, dan is het voor de ploeg van Van Bommel te hopen dat Donyell Malen een opvallende reeks in stand houdt. Zeven van de twaalf doelpunten van de aanvaller in dienst van PSV vielen namelijk in de 89e minuut of later.

De twintigjarige aanvaller maakte vorig jaar bij BATE in blessuretijd de winnende treffer en deed datzelfde vorige week in de heenwedstrijd tegen Basel.

FC Basel-PSV begint dinsdagavond om 20.00 uur in het St. Jakob-Park in Zwitserland. De wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Fabio Verissimo.