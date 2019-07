De kans dat Neymar wordt vervolgd voor verkrachting is aanzienlijk kleiner geworden. De Braziliaanse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag besloten om het onderzoek naar de sterspeler van Paris Saint-Germain te staken.

Neymar werd bijna twee maanden geleden door een Braziliaans model beschuldigd van verkrachting, waarop een onderzoek werd gestart. De politie spreekt nu van een gebrek aan bewijs en laat de zaak varen.

Het gestaakte onderzoek betekent niet dat een strafzaak van de baan is, maar wel dat de kans daarop kleiner is. Het Openbaar Ministerie heeft nu vijftien dagen de tijd om te beslissen hoe het verder moet en kan alsnog een zaak aanspannen of verder onderzoek bevelen.

De 27-jarige Neymar heeft altijd ontkend dat hij schuldig is aan verkrachting en beweerde dat de advocaat van de vrouw zou hebben geprobeerd hem af te persen met het nieuws. Volgens Neymars vader is zijn zoon in de val gelokt.

Neymar bereidt zich momenteel met Paris Saint-Germain voor op het nieuwe seizoen, al maakt de 97-voudig international van Brazilië mogelijk nog een transfer. De aanvaller mag vertrekken uit Parijs en wordt in verband gebracht met FC Barcelona, waar hij tussen 2013 en 2017 ook al speelde.