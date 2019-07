FC Basel moet dinsdag in de return tegen PSV minstens één keer scoren om de derde voorronde van de Champions League te kunnen bereiken, maar trainer Marcel Koller is niet van plan om vol op de aanval te spelen tegen de Eindhovenaren.

"We hebben een doelpunt nodig, maar dat betekent niet dat we maar blind naar voren moeten rennen. Het is zaak om een goede afwisseling te vinden tussen aanvallen en verdedigen", zei Koller maandagavond op zijn persconferentie in het Zwitserse Bazel.

FC Basel leek vorige week in het Philips Stadion een uitstekende uitgangspositie af te dwingen, maar de wedstrijd duurde enkele minuten te lang voor de Zwitsers. PSV kwam in de absolute slotfase terug van een 1-2-achterstand en won met 3-2.

"In de eerste wedstrijd verdedigden we vooral niet goed bij standaardsituaties", blikte Koller terug op het heenduel in Eindhoven. "Dat hebben we besproken, dus ik verwacht dat we in de return op dat vlak een stuk beter zullen zijn."

Koller hoopt op veerkracht van elftal

Het Basel van tweevoudig Oranje-international Ricky van Wolfswinkel kende sowieso geen sterke week, want vier dagen na het ongelukkige verlies bij PSV werd in de Zwitserse competitie met 1-2 verloren van FC Sankt Gallen.

"Na een nederlaag ben je altijd teleurgesteld en dat was nu ook het geval. Het is belangrijk om daar goed mee om te gaan en ik denk dat het team de knop in de laatste dagen heeft omgezet", aldus Koller. "We weten wat er nodig is om door te gaan naar de volgende ronde en moeten alles geven."

De return tussen PSV en FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League begint om 20.00 uur. De Eindhovenaren kenden eveneens geen goede generale, want zaterdag werd de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax met 2-0 verloren.