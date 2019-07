Jaap Stam baalt fors van de rommelige voorbereiding die hij achter de rug heeft met Feyenoord. Door blessures kon de coach van de Rotterdammers niet altijd met zijn ideale elftal spelen, terwijl de Eredivisie komend weekend al van start gaat.

"Dit is wel een horrorscenario", bekende Stam maandagavond in gesprek met Feyenoord TV. "Je wil als trainer in zo'n voorbereiding naar je basis toewerken. Daarmee hoop je automatismen in het elftal te krijgen, maar bij ons vallen er nu een paar jongens weg."

"Het is niet zo dat we dat niet kunnen opvangen, want iedereen in de selectie zie ik als een potentiële basisspeler. Maar ik ben aan het kijken naar mijn ideale samenstelling en dan is het jammer dat spelers uitvallen."

Stam, die aan zijn eerste seizoen als coach van Feyenoord begint, kon de hele voorbereiding al niet beschikken over Nicolai Jørgensen. De Deense spits is nog altijd herstellende van een knieblessure, maar dat is niet de enige zorg van de coach.

Middenvelder Jens Toornstra liep vorige week in het oefenduel met Angers (2-2) een enkelblessure op en verdediger Sven van Beek en aanvaller Sam Larsson vielen zondag geblesseerd uit in de vriendschappelijke ontmoeting met Southampton (1-3-verlies) in De Kuip.

Sven van Beek viel geblesseerd uit tegen Southampton. (Foto: Pro Shots)

Onduidelijkheid over herstelduur van veel spelers

Het lijkt erop dat de blessure van Larsson het minst ernstig is. "Sam kreeg een knietje in zijn onderrug waar hij enorm veel last van had. Het is nog steeds wel gevoelig, maar het gaat vandaag wel beter", aldus Stam, die nog weinig weet over de herstelduur van Toornstra, Van Beek en Jørgensen.

"Jens heeft last van zijn enkel, dus we moeten nog even bekijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hij kan nu nog niet trainen. De situatie van Van Beek zal bekeken moeten worden en ook bij Jørgensen is het moeilijk aan te geven wanneer hij terugkomt. Nicolai is aan het revalideren, hopelijk kan hij snel stappen maken."

Feyenoord begint het Eredivisie-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Sparta (aftrap 14.30 uur). Vier dagen later speelt de ploeg van Stam de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen een nog onbekende opponent.

Onder leiding van Stam hoopt Feyenoord zich te revancheren voor het teleurstellende seizoen 2018/2019. De vijftienvoudig landskampioen strandde in de voorronde van de Europa League, was kansloos in de titelstrijd en werd in de halve finales van de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door Ajax.

Bekijk het programma in de Eredivisie