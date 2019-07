PSV-trainer Mark van Bommel heeft nog maar eens benadrukt dat zijn ploeg snel beter moet worden om de groepsfase van de Champions League te kunnen halen. De Eindhovenaren verdedigen dinsdag in de return tegen FC Basel een nipte voorsprong in de tweede voorronde van het miljoenenbal.

Van Bommel toonde zich zaterdag na het verloren duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal (2-0) al kritisch door te zeggen dat zijn spelers snel "kerels moeten worden". Hij ging daar maandag op zijn persconferentie voor het duel met Basel dieper op in.

"Het gaat om iets wat we heel snel kunnen verbeteren, zoals balverlies op cruciale momenten", vertelde Van Bommel. "Dingen die we tegen Ajax niet goed hebben gedaan en nu beter moeten. We zullen ons heel snel moeten verbeteren, willen we in de Champions League spelen."

Hoewel PSV door de verloren topper een flinke domper incasseerde, is Van Bommel net als zijn spelers niet bang dat de nederlaag door gaat werken tegen Basel. "Het is nooit prettig om te verliezen, maar dit is een andere wedstrijd. Het oogt voor de buitenwacht misschien niet zo, maar er lagen genoeg kansen voor ons tegen Ajax."

Van Bommel vreest voor vervelende blessure Lammers

PSV won de heenwedstrijd tegen FC Basel vorige week in het Philips Stadion ternauwernood met 3-2 door twee doelpunten in de absolute slotfase. Sam Lammers maakte in die wedstrijd de 2-2, maar de spits zal zijn ploeg in de return niet aan doelpunten kunnen helpen.

Lammers raakte zaterdag tegen Ajax geblesseerd aan zijn knie. Het is niet bekend hoe ernstig de kwetsuur is, maar Van Bommel is niet hoopvol gestemd. "De blessure ziet er niet goed uit. Meer kan en mag ik er niet over zeggen."

De return tussen PSV en FC Basel begint dinsdag om 20.00 uur. Als de Eindhovenaren het tweeluik overleven, moeten ze nog twee kwalificatieronden overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken.