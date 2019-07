Ajax is er maandag niet in geslaagd de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe Eredivisie-seizoen te winnen. De Amsterdammers speelden in Lisse gelijk tegen het Turkse Sivasspor: 1-1.

Trainer Erik ten Hag formeerde een basiselftal met spelers die afgelopen zaterdag niet óf als invaller in actie kwamen tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (2-0-winst). Daarnaast speelden vleugelverdedigers Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico hun eerste wedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Mazraoui deed deze zomer net als ploeggenoot Hakim Ziyech met Marokko mee aan de Afrika Cup en Tagliafico was met Argentinië actief op de Copa América. De rechts- en linksback, die vorige week al terugkeerden op het trainingsveld van Ajax, speelden alleen de eerste helft tegen Sivasspor.

Ajax kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand tegen de Turkse club door een doelpunt van Hakan Yandas in de omschakeling. Klaas-Jan Huntelaar trok de stand een kwartier voor tijd gelijk met een fraaie treffer. De spits controleerde een lange bal van Lasse Schöne en schoot vervolgens koeltjes raak.

Klaas-Jan Huntelaar maakte de 1-1 tegen Sivasspor. (Foto: Pro Shots)

Ajax speelt zaterdag tegen Vitesse

Het was de laatste oefenwedstrijd van Ajax in aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen, dat komend weekend van start gaat. De landskampioen begint de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

De ploeg van Ten Hag speelde eerder in de voorbereiding wedstrijden tegen Quick'20 (2-11), Aalborg BK (1-1), Anderlecht (5-2), Istanbul Basaksehir (2-1), Watford (2-1), OFI FC (6-2) en Panathinaikos (1-2). Alleen van Panathinaikos werd verloren.

Drie dagen na het duel met Vitesse van zaterdag speelt Ajax de heenwedstrijd tegen PAOK in de derde voorronde van de Champions League. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Varela; Mazraoui, Magallán, Pierie, Tagliafico; Schöne, Eiting, Ekkelenkamp; Labyad, Huntelaar, Lang.