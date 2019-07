PSV is maandag met Gastón Pereiro afgereisd naar Zwitserland voor de return in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. De 24-jarige Uruguayaan werd in de heenwedstrijd en in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax buiten de selectie gelaten vanwege transferperikelen.

Spartak Moskou was concreet voor Pereiro en hij stond open voor een overgang naar de Russische topclub, die naar verluidt vijftien miljoen euro voor hem wilde betalen.

Trainer Mark van Bommel koos de afgelopen weken daarom voor andere spelers, maar tot een definitief akkoord tussen PSV en Spartak kwam het niet.

PSV meldt maandag op de website van de club dat de transferperikelen rond Pereiro niet meer aan de orde zijn, waardoor hij dinsdagavond gewoon inzetbaar mee kan doen tegen Basel.

Afellay ontbreekt bij PSV

In tegenstelling tot Pereiro is Ibrahim Afellay niet met de selectie van Van Bommel afgereisd naar Zwitserland. De aanvoerder, die afgelopen zaterdag tegen Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (2-0-verlies) nog op de bank zat, is in Endhoven achtergebleven om te werken aan zijn fitheid.

PSV verdedigt dinsdag om 20.00 uur een 3-2-voorsprong in het Sint Jakob Park. Als de Eindhovenaren het tweeluik doorkomen, volgt een ontmoeting met LASK Linz, de Oostenrijkse nummer twee van vorig seizoen.

Mocht PSV ook dat tweeluik overleven dan staat de club in de play-offs tegenover FC Krasnodar, FC Porto, Club Brugge of Dynamo Kiev.

Zaterdag gaat voor PSV de Eredivisie van start met een uitwedstrijd om 20.45 uur tegen FC Twente.