De spelers van Ajax vinden dat er niet heel veel conclusies moeten worden verbonden aan de zege zaterdag op PSV (2-0) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ze benadrukken dat het seizoen pas net is begonnen en de teams er over een maand heel anders uit kunnen zien.

"Dit zegt nog niet zoveel. Ik las laatst een artikel waarin stond dat de winnaar van de Johan Cruijff Schaal lang niet altijd ook landskampioen wordt. We moeten vooral naar onszelf kijken. Dat is het belangrijkste", aldus Daley Blind, die vlak na rust met een fraai afstandsschot verantwoordelijk was voor de 2-0.

Zowel Ajax als PSV speelde niet in de sterkst mogelijke opstelling. De Amsterdammers misten nog een paar internationals en PSV spaarde een aantal spelers voor de return van dinsdag bij FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

"De Johan Cruijff Schaal is wel een prijs die we sowieso wilden pakken", vervolgt Blind. "We waren heel gretig en domineerden vanaf het begin. We gaven veel druk naar voren, maar als PSV er dan toch uit wisten te komen, dan werd het ook meteen gevaarlijk. Daar moeten we aan werken.

"Maar goed, dat is ook allemaal wel logisch. We speelden met vijf of zes nieuwelingen. De vastigheden in het elftal ontbraken daardoor een beetje. Ik denk dat we al met al een goede wedstrijd hebben neergezet. We mogen tevreden zijn en kunnen met een goed gevoel richting de competitiestart volgende week uit tegen Vitesse."

Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Razvan Marin en Quincy Promes maakten tegen PSV hun debuut voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Andere jongens zijn tegen PSV opgestaan'

Ajax zag deze zomer sterkhouders Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) vertrekken. Trainer Erik ten Hag kreeg daarvoor onder anderen Lisandro Martínez en Razvan Marin terug en zij maakten tegen PSV meteen een prima indruk.

"Of we Matthijs missen? Wie?", grapt Joël Veltman, die tegen PSV met Perr Schuurs, Martínez en Sergiño Dest de verdediging vormde. "Nee, dat is flauw. Matthijs en Frenkie waren ongelooflijk belangrijk voor ons. Maar dat is ook het mooie van Ajax. Je weet dat na elke seizoen spelers weggaan. Dan moeten andere jongens opstaan. Dat is vandaag zeker gebeurd."

"Het blijft natuurlijk nog wel even afwachten. Ze moeten het over een heel seizoen laten zien. Het zal dus pas na 34 wedstrijden blijken of ze er daadwerkelijk klaar voor waren. Dat komt ook wel goed. Ze zijn jong en beschikken over de nodige kwaliteiten. Ze bevallen vooralsnog goed."

Hakim Ziyech kwam als invaller in het veld tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

Ajax raakt mogelijk nog meer spelers kwijt

Het is goed mogelijk dat Ajax na De Ligt en De Jong nog meer belangrijke krachten kwijtraakt. Zo staan Veltman, Donny van de Beek en David Neres in de concrete belangstelling van buitenlandse clubs en heeft Hakim Ziyech naar verluidt een clausule van 30 miljoen euro in zijn contract staan.

Veltman wil graag een buitenlands avontuur aangaan. "Maar ik snap dat Ajax me wil houden. Ik heb genoeg ervaring en kan op twee posities spelen. Ik heb binnenkort weer gesprekken met Ajax. Ik kijk ook een beetje naar mezelf. Ik ben 27 jaar, heb een aflopend contract, en dan kijk je verder."

Van de Beek wacht alle ontwikkelingen rond zijn persoon rustig af. "Het is ook gewoon een optie dat ik bij Ajax blijf. Ik ben hier altijd hartstikke gelukkig geweest en dat is nog steeds zo. Maar ik ga niet zeggen dat ik sowieso blijf. Dat zal je mij nooit horen roepen. Dat kan ook niet in de voetballerij."

Ziyech hoeft ook niet per se weg bij Ajax. "Het moet wel een club zijn waar ik Ajax voor wil inruilen. Die is nog niet langsgekomen. Tot die tijd speel ik nog voor Ajax en doe ik mijn stinkende best. Ik voel me hier thuis, ik speel liever veel. Ik vind bijvoorbeeld Sevilla qua niveau gelijk aan Ajax."