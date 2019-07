De spelers van PSV vrezen niet dat de nederlaag van zaterdag tegen Ajax (2-0) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal door gaat werken in de return bij FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Ze hebben er vertrouwen in dat ze na de 3-2-thuiszege van de heenwedstrijd ook in Zwitserland standhouden.

"Ik zie goede kansen. We hebben een goed team, dat hebben we dinsdag laten zien. We gaan dan ook met een positief gevoel naar Basel", zei Jeroen Zoet na de verliespartij tegen de regerend landskampioen en bekerwinnaar in de Johan Cruijff ArenA.

"Dit was de kortste weg naar een prijs", besefte Zoet. "Die hebben we helaas niet gepakt. Maar over minder dan 72 uur wacht alweer de volgende wedstrijd en die is superbelangrijk. Dan moeten we er weer staan."

Denzel Dumfries beaamde de woorden van de keeper, maar benadrukte ook dat PSV tegen FC Basel beter voor de dag moet komen dan tegen Ajax, dat al na 36 seconden op voorsprong kwam na slecht verdedigingswerk van de Eindhovenaren.

"Het gaat een heel zware wedstrijd worden. Basel heeft een volwassen ploeg. Maar we moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten en vertrouwen op elkaar. Dan moet het goedkomen", vertelde hij

"Laat duidelijk zijn dat het wel beter moet dan vandaag. Je mag nooit binnen een minuut een doelpunt om de oren krijgen. We moeten daarom tegen Basel 100 procent gefocust zijn en als kerels op het veld staan."

Goede vrienden Steven Bergwijn (PSV) en Quincy Promes (Ajax) zochten elkaar na de wedstrijd even op. (Foto: Pro Shots)

'Oudere spelers moeten nieuwelingen helpen'

PSV kent vooralsnog een turbulente zomer. Trainer Mark van Bommel verloor sterkhouders Luuk de Jong, Angeliño en Daniel Schwaab en kreeg daar pas laat vervangers voor. Onder anderen Bruma, Timo Baumgartl en Olivier Boscagli tekenden in Eindhoven.

"De jongens die al wat langer bij de club zitten moeten de nieuwelingen helpen", aldus Zoet. "We moeten ze laten zien wat de standaard bij PSV is, zodat ze daarin mee kunnen gaan. Dat is een uitdaging, maar ze hebben kwaliteit dus dat gaat snel gebeuren."

"Het is natuurlijk even wennen, maar het team wordt juist steeds sterker doordat zij erbij komen", voegde Dumfries eraan toe. "Ik ben dus hartstikke blij dat er jongens worden gehaald. Bepaalde dingen moeten gewoon nog beter en daarop moeten we scherper naar elkaar toe zijn."

De return tussen FC Basel en PSV begint dinsdag om 20.00 uur in het uitverkochte St. Jakob-Park. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de derde en één na laatste voorronde van de Champions League.

PSV moet het tegen FC Basel in elk geval stellen zonder Sam Lammers, die tegen Ajax uitviel met een blessure, en het is ook nog maar de vraag of Baumgartl, die pas anderhalve week terug is van vakantie, fit genoeg is om in actie te kunnen komen.