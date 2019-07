PSV'er Jorrit Hendrix geeft toe dat hij niet mag mopperen met één gele kaart in het verloren duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal. De middenvelder beaamt dat hij een paar keer over de schreef ging.

Hendrix kreeg al vrij snel geel van scheidsrechter Dennis Higler voor een overtreding op Quincy Promes en ontsnapte daarna bij overtredingen op Daley Blind (trap in gezicht) en Donny van de Beek (sliding ter hoogte van de zijlijn).

"Ik begrijp het wel dat de spelers van Ajax boos op mij waren. Ik had zo mijn momentjes. Ik ben een speler die op het randje speelt en daar soms overheen gaat. Vandaag ben ik er drie keer overheen gegaan", zei een eerlijke Hendrix in de Johan Cruijff ArenA.

"Als het niet loopt bij de ploeg, dan komt er gif bij mij naar boven. Dan probeer ik een signaal te geven richting de anderen. Maar dat moet je niet altijd op deze manier doen. Het kan ook fair. Nogmaals, ik ben iets over het randje gegaan."

De overtreding van Jorrit Hendrix op Daley Blind in beeld. (Foto: Pro Shots)

'Misschien kon de scheidsrechter zijn kaarten niet vinden'

Ajacied Blind, die in de openingsfase van de tweede helft met een fraai afstandsschot verantwoordelijk was voor de 2-0, liep bij het moment met Hendrix een blauw oog op.

"Ik denk dat het wel duidelijk was dat Hendrix een extra kaart verdiende. Dat hoef ik hier niet te vertellen. Hij schopte eerst mij voor mijn hoofd en raakte daarna Donny op kniehoogte. Als hij zijn been had laten staan, had Donny waarschijnlijk een ernstige blessure opgelopen", aldus Blind.

"Voor een van de twee overtredingen had hij zeker zwaarder bestraft moeten worden. Óf de scheidsrechter kon zijn kaarten niet vinden, óf hij spaarde hem. Het zegt genoeg dat zijn trainer hem in de rust naar de kant haalde."

Hendrix ging overigens ook nog in op zijn toekomst bij PSV. Hij staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Bologna en zou komend seizoen dus weleens in de Serie A actief kunnen zijn.

"Die kans is er, er is interesse. Verder heb ik er niets over te melden. Er is al genoeg over gezegd en geschreven. Als het goed is ga ik komende week gewoon met de selectie mee naar Zwitserland voor de return tegen FC Basel."