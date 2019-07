PSV-aanvoerder Pablo Rosario heeft geen goed woord over voor het ploeg van zijn spel in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. De middenvelder vindt dat de Eindhovenaren geen lef toonden.

"Het was niet goed genoeg. Aan de bal niet en ook in de duels niet. Daardoor hebben we verloren. We waren schijterig aan de bal", zei Rosario na de 2-0-nederlaag in de Johan Cruijff ArenA bij FOX Sports.

Al na 36 seconden keek PSV tegen een achterstand aan. De ploeg van trainer Mark van Bommel gaf veel ruimte weg, waarvan Kasper Dolberg profiteerde. In de tweede helft maakte Daley Blind er met een schot in de kruising 2-0 van.

"Zo vroeg in de wedstrijd een tegengoal krijgen, dat mag niet", aldus Rosario. "Daarna kwamen we niet meer lekker in de wedstrijd, al ging het na de drinkpauze iets beter. In de tweede helft was het nog wat beter, maar uiteindelijk was het niet goed genoeg."

De wedstrijd tegen Ajax volgde vier dagen na de 3-2-zege op FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De return in Zwitserland is dinsdag. FC Twente is zaterdag in Enschede de eerste tegenstander in de competitie.