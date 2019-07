Mark van Bommel heeft geen goed woord over voor het spel van PSV in het verloren duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal. De coach vindt dat zijn spelers snel volwassenheid moeten gaan tonen.

"Ik ben zwaar teleurgesteld over het feit dat we heel snel kerels moeten worden. Hoe we situaties inschatten en de eerste goal tegen kregen... dat zijn dingen die ons niet mogen gebeuren", zei een geïrriteerde Van Bommel bij FOX Sports.

"Ook in het vervolg moet je een kerel zijn en opstaan. Je moet laten zien: wij zijn hier en wij gaan hier voetballen. Ik vond mijn ploeg slap. Ik probeerde het omdraaien, maar dat gaat bijna niet vanaf de zijkant."

PSV stond na 36 seconden al op achterstand in de Johan Cruijff ArenA. Halverwege probeerde Van Bommel zijn ploeg op scherp te krijgen. "In de tweede helft kwamen we anders naar buiten, want in de rust kun je praten, het anders neerzetten en wisselen. Dan moet je alleen wel een goal maken."

Al met al zag Van Bommel niet het PSV dat hij wilde zien. "We hebben een paar mogelijkheden gehad, maar uiteindelijk begint het met de instelling. De inzet en bereidheid moet aanwezig zijn, pas daarna kun je goed gaan voetballen. Niet andersom."

Kasper Dolberg zette Ajax binnen de minuut op 1-0. (Foto: Pro Shots)

Rosario: 'We waren te schijterig'

PSV-aanvoerder Pablo Rosario sprak woorden van gelijke strekking. "Het was niet goed genoeg. Aan de bal niet en ook in de duels niet. Daardoor hebben we verloren. We waren schijterig aan de bal", zei hij.

"Zo vroeg in de wedstrijd een tegengoal krijgen, dat mag niet. Daarna kwamen we niet meer lekker in de wedstrijd, al ging het na de drinkpauze iets beter. In de tweede helft was het nog wat beter, maar uiteindelijk was het niet goed genoeg."

De wedstrijd tegen Ajax volgde vier dagen na de 3-2-zege op FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De return in Zwitserland is dinsdag. FC Twente is zaterdag in Enschede de eerste tegenstander in de competitie.