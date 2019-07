Ajax-coach Erik ten Hag is lovend over zijn ploeg na het veroveren van de Johan Cruijff Schaal. De Amsterdammers waren zaterdag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor PSV.

"Ik ben heel tevreden", zei Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Dat moet alleen niet te lang duren. We gingen voor de prijs, dat is één. Maar ik ben vooral tevreden over de manier waarop we gespeeld hebben."

Ajax kwam in Amsterdam al in de eerste minuut op voorsprong via een doelpunt van Kasper Dolberg. Daley Blind verdubbelde de marge vroeg in de tweede helft.

Ten Hag had complimenten over voor het centrale verdedigingsduo Perr Schuurs en Lisandro Martínez. Schuurs speelde pas eenmaal eerder in de hoofdmacht van Ajax en Martínez maakte zijn officiële debuut.

"Schuurs heeft een grote stap gezet. Niet alleen wij hebben in hem geïnvesteerd, maar ook hijzelf. Martínez heeft alles onder controle en beschikt over grinta."

De spelers van Ajax met de negende Johan Cruijff Schaal. (Foto: Pro Shots)

'Het hele team en de club zijn hongerig'

Aanvoerder Dusan Tadic merkte dat Ajax vooral hongerig is. "Dit was erg belangrijk. Het begin van het seizoen is altijd lastig, maar we hebben de eerste prijs gewonnen. Het hele team en de club zijn hongerig."

"Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Ik ben blij met de overwinning", jubelde de Serviër. "PSV heeft net als wij een goed team en het is altijd lastig tegen hen."

Ajax veroverde de Johan Cruijff Schaal voor de negende keer. De ploeg won de supercup, die sinds 1996 de Johan Cruijff Schaal heeft, eerder in 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007 en 2013.