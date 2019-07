Ajax heeft zaterdag voor de negende keer de Johan Cruijff Schaal gepakt. De regerend landskampioen én bekerwinnaar was in de eigen Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor PSV.

Al na 36 seconden kwam Ajax op 1-0 door een doelpunt van Kasper Dolberg, de snelste treffer ooit in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Vlak na rust bepaalde Daley Blind de eindstand op 2-0 met een schitterend doelpunt.

Ajax won de supercup, die sinds 1996 de Johan Cruijff Schaal heeft, eerder in 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007 en 2013. Recordwinnaar PSV blijft steken op elf zeges.

Voor Ajax betekende het duel met PSV de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. De ploeg van coach Erik ten Hag begint het nieuwe Eredivisie-seizoen over exact een week, wanneer Vitesse de tegenstander is in Arnhem.

PSV stond dinsdag al tegenover FC Basel (3-2 winst) in de tweede voorronde van de Champions League en speelt over drie dagen de return in Zwitserland. Op zaterdag volgt bij FC Twente de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

Kasper Dolberg zette Ajax razendsnel op 1-0. (Foto: Pro Shots)

Droomstart voor Ajax

Ajax kende met de vroege 1-0 een droomstart tegen PSV, dat Nick Viergever, Érick Gutiérrez, Hirving Lozano en Donyell Malen spaarde voor de belangrijke return tegen Basel. Joël Veltman vond Donny van de Beek, die op zijn beurt Dolberg een niet te missen kans bood.

De thuisspelende ploeg had meteen daarna ook op 2-0 moeten komen, toen Dolberg dankzij Van de Beek opnieuw oog in oog kwam met PSV-doelman Jeroen Zoet. Dit keer schoot de Deense spits, die de voorkeur kreeg boven Klaas-Jan Huntelaar, slordig naast.

PSV kon er lange tijd niets tegenover stellen, maar nam na een half uur het initiatief over. Cody Gakpo (schot in handen van keeper André Onana) en Sam Lammers (kopbal naast) waren echter de enigen die gevaar konden stichten, omdat het ontbrak aan precisie bij de eindpass.

Die mogelijkheden zorgden er wel voor dat Ajax naar achteren werd gedrongen en op de counter moest spelen. Een aantal keer ontstond zo ook een dreigende situatie voor het doel van Zoet, maar die hoefde alleen handelend op te treden bij een rollertje van Sergiño Dest.

Ajacied Quincy Promes zoekt PSV-verdediger Denzel Dumfries op. (Foto: Pro Shots)

PSV wisselt in rust twee keer

Met Gutiérrez voor Hendrix, die aan het einde van de eerste helft ontsnapte aan zijn tweede gele kaart en dus rood, en Malen voor Bruma begon PSV wél scherp aan de tweede helft. Ajax kon het hoge baltempo van de bezoekers af en toe niet bijbenen en had het geluk dat Gakpo dat niet afstrafte.

Ajax profiteerde met de 2-0 optimaal van die misser. Van de Beek en Veltman kregen de bal van dichtbij niet langs Zoet, maar in de rebound vond Blind met een pegel van een meter of twintig de verre kruising. Scheidsrechter Dennis Higler werd nog wel door de VAR gewezen op een vermeende overtreding van Dusan Tadic, maar greep niet in.

Met ook nog Lozano als invaller in het veld deed PSV er in het laatste gedeelte alles aan om terug te komen in de wedstrijd. Malen had daar ook voor moeten zorgen, maar hij schoot na een mooie individuele actie hoog over.

Ajax, dat Hakim Ziyech en Lasse Schöne nog binnen de lijnen bracht, kon het zich door de tussenstand veroorloven om het allemaal wat rustiger aan te doen. Dest (schot op de buitenkant van de paal) maakte er in de slotfase nog bijna 3-0 van.

Ontlading bij Daley Blind na zijn doelpunt. (Foto: Pro Shots)