Frank de Boer is er in de nacht van vrijdag op zaterdag met Atlanta United niet in geslaagd de koppositie in de Eastern Conference van de MLS op te eisen. De regerend kampioen verloor met 4-3 bij Los Angeles FC.

Door de nederlaag blijft Atlanta op 36 punten steken, drie minder dan Philadelphia Union. Nummer drie New York City FC volgt op één punt van de formatie van trainer De Boer, maar heeft nog drie wedstrijden tegoed.

Atlanta kende in en tegen Los Angeles door een vroege openingsgoal van Mo Adams nog wel een voortvarende start, maar in een tijdsbestek van twaalf minuten boog de thuisploeg die achterstand om in een 4-1-voorsprong.

Op slag van rust verkleinde spits Josef Martínez de marge weer tot één, maar in de tweede helft kwam de ploeg uit Georgia niet verder dan een eigen doelpunt van Los Angeles-verdediger Eddie Segura.

Vorige week klom Atlanta nog naar de tweede plaats in de Eastern Conference door voor eigen publiek de topper tegen DC United met 2-0 te winnen. Dat was voor de wisselvallige titelverdediger al de tweede overwinning op rij, maar die konden 'The Five Stripes' dus geen vervolg geven tegen Western Conference-koploper Los Angeles.

Volgende week speelt Atlanta tegen de andere topclub uit Los Angeles: LA Galaxy. De Californiërs komen dan met onder anderen Zlatan Ibrahimovic op bezoek in het Mercedes-Benz Stadium van Atlanta.

Vorige week was er nog ruimte voor een glimlach bij Frank de Boer. (Foto: Pro Shots)