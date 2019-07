Real Madrid is in de nacht van vrijdag op zaterdag flink te kijk gezet door stadgenoot Atlético Madrid. 'De Koninklijke' kreeg in een duel om de International Champions Cup met 7-3 klop. Diego Costa nam vier doelpunten voor zijn rekening in het Amerikaanse East Rutherford.

De Spaanse spits speelde een hoofdrol, want hij werd na iets meer dan een uur spelen met een rode kaart weggestuurd vanwege een vechtpartij met Dani Carvajal. De verdediger van Real mocht ook gaan douchen van de scheidsrechter.

Costa had zijn waarde op dat moment al lang en breed bewezen, want vooral dankzij de geboren Braziliaan kon Atlético met een 5-0-voorsprong gaan rusten. Hij passeerde Real-doelman Thibaut Courtois in de eerste helft drie keer - zijn eerste doelpunt viel al in de eerste minuut - en in de 51e minuut verschalkte hij ook Courtois' vervanger Keylor Navas.

Ook topaankoop João Felix, die deze zomer voor 126 miljoen overkwam van Benfica, en de al vroeg ingevallen Ángel Correa droegen bij aan de meer dan comfortabele marge halverwege.

Nadat Costa in de 65e minuut bij een stand van 6-1 (Nacho had na een klein uur eindelijk de eerste goal van Real op het scorebord gezet) in woede ontstak na een overtreding van Carvajal en een opstootje veroorzaakte, moesten beide Madrileense ploegen verder met tien man. Vitolo maakte de zevenklapper voor Atlético niet veel later vol, waarna Karim Benzema (strafschop) en Javi Sánchez de score nog iets draaglijker maakten voor Real: 7-3.

De gemoederen liepen hoog op in het MetLife Stadium in East Rutherford. (Foto: Pro Shots)

Zidane laat Hazard starten en gunt Bale invalbeurt

Real presteert vooralsnog weinig overtuigend op de International Champions Cup. Eerder was Bayern München al met 3-1 te sterk en tegen Arsenal werd pas na penalty's gewonnen, na een 2-2-stand na negentig minuten.

Coach Zinedine Zidane had zomeraanwinsten Eden Hazard en Luka Jovic tegen Atlético een basisplaats gegund. De eigenlijk niet meer gewenste Gareth Bale moest het met een invalbeurt doen, net als de jonge Braziliaanse aankoop Rodrygo.

Diego Simeone, de coach van de stadgenoot, had weer een plekje ingeruimd voor de van Tottenham Hotspur overgenomen rechtsback Kieran Trippier en liet ook Marcos Llorente (uitgerekend van Real gekocht) starten. Atlético had tegen het Mexicaanse Guadalajara nog strafschoppen nodig om te winnen (0-0 na de reguliere speeltijd) en speelt later nog tegen Juventus.

Over twee maanden treffen de grootmachten uit de Spaanse hoofdstad elkaar weer, dan in een competitiewedstrijd in het Wanda Metropolitano-stadion van Atlético.