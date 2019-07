Spartak Moskou heeft zijn zinnen gezet op AZ-aanvoerder Guus Til. De middenvelder heeft in Alkmaar gemeld dat hij naar de Russische club wil vertrekken.

"Ik heb bij AZ aangegeven dat ik deze stap graag wil maken", zegt Til tegen De Telegraaf. Verder wil de 21-jarige middenvelder, die nog een contract tot medio 2023 heeft, niets over de interesse kwijt.

Volgens de krant heeft Spartak een bod van 10 miljoen euro uitgebracht, dat AZ heeft afgewezen. Beide clubs zouden nog steeds in onderhandeling zijn.

Ook het AD meldt donderdag dat Spartak geïnteresseerd is in Til. De club die afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Premjer Liga werd eerder deze week in verband gebracht met PSV'er Gastón Pereiro.

Til speelde donderdag nog mee bij AZ

Naar verluidt was Spartak met PSV akkoord over een transfersom van 10 tot 15 miljoen euro, maar door aanvullende eisen van de zaakwaarnemer van de Uruguayaan zou de transfer zijn afgeketst.

De Russische club lijkt nu te zijn overgeschakeld op Til, voor wie een contract van vier jaar zou klaarliggen in de Russische hoofdstad.

De in Zambia geboren Til heeft één interland voor Oranje achter zijn naam staan. Hij speelde donderdag nog mee in de wedstrijd van zijn club tegen het Zweedse BK Häcken (0-0) in de tweede voorronde van de Europa League.

AZ nam eerder deze zomer afscheid van middenvelder Adam Maher, die transfervrij naar FC Utrecht vertrok. De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot versterkte zich met Jordy Clasie en de Japanner Yukinari Sugawara.