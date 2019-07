Lieke Martens gaat haar contract bij FC Barcelona met twee jaar verlengen. De aanvaller van de Oranjevrouwen ligt daardoor tot medio 2022 vast bij de Catalanen.

Eind vorig seizoen werd Martens nog door diverse media in verband gebracht met een transfer. Het Olympique Lyon van Shanice van de Sanden zou interesse hebben in de 26-jarige aanvaller, maar ze verbindt haar toekomst aan Barcelona.

Martens gaat haar derde seizoen in als speler van de Catalaanse formatie. Ze tekende in de zomer van 2017 een driejarig contract bij Barcelona en werd na haar eerste seizoen uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. De UEFA riep haar vervolgens ook nog uit tot Europees voetbalster van het jaar.

In haar eerste seizoen won Martens de Copa de la Reina - het bekertoernooi in Spanje voor vrouwen - en de Copa Catalunya met Barcelona. De Spaanse formatie moest de landstitel in het seizoen 2017/2018 net als afgelopen seizoen aan Atlético Madrid laten.

Martens kampte op WK met teenblessure

Martens stond in mei nog met Barcelona in de finale van de Champions League, maar die werd kansloos verloren van Lyon (4-1). Op het daaropvolgende WK reikte ze met de Oranjevrouwen eveneens tot de eindstrijd en daarin waren de Verenigde Staten een maatje te groot.

Voor Martens was het mondiale eindtoernooi - in tegenstelling tot het door Oranje gewonnen EK in 2017 - persoonlijk geen groot succes. Ze kampte het gehele WK met een teenblessure en haalde mede daardoor niet haar topniveau in Frankrijk.

Martens speelde eerder in haar loopbaan voor sc Heerenveen, VVV-Venlo, Standard Luik, FCR Duisburg, Göteborg en FC Rosengard. Bij Barcelona staat momenteel ook Stefanie van der Gragt onder contract.

Lieke Martens pakte met Oranje zilver op het afgelopen WK. (Foto: Pro Shots)