FC Utrecht-trainer John van den Brom heeft ondanks het 1-1-gelijkspel van donderdag tegen Zrinjski goede hoop de derde voorronde van de Europa League te halen. De nieuwe coach van de Domstedelingen zag dat zijn ploeg conditioneel veel sterker was dan de Bosniërs.

"Zij vielen in de tweede helft met bosjes om", zei Van den Brom op de site van FC Utrecht. "Daar gaan wij in de return wél van profiteren."

De oud-trainer van onder meer Vitesse, Anderlecht en AZ zag in zijn eerste duel op de Utrecht-bank dat zijn ploeg na 34 minuten op achterstand kwam via Miljan Govedarica. Vroeg na rust tekende Gyrano Kerk met een fraaie volley voor de gelijkmaker, maar ondanks enkele goede kansen bleef het daarbij.

"Wij zijn natuurlijk beter dan deze tegenstander. Dat moeten we over twee wedstrijden laten zien, daar gaat het om", bleef Van den Brom optimistisch.

"Vandaag hadden we de kansen om de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar die hebben we niet benut. Volgende week gaan we ook gewoon kansen creëren. Op de tegengoal na hebben we niks weggegeven. Ik heb nu al zin in de return."

Van den Brom noemt thuispubliek 'geweldig'

Van den Brom was onder de indruk van het Utrechtse publiek, dat in de zomervakantie met zeventienduizend man naar het snikhete Stadion Galgenwaard kwam. "Dit was een geweldige eerste kennismaking met het thuispubliek. Niet alleen achter het doel, maar het hele stadion leefde mee. Indrukwekkend om te zien", loofde Van den Brom.

"Door de hitte werden de jongens op het veld natuurlijk wel vermoeid. Maar als het publiek er dan zo achter gaat staan in de tweede helft, dan ben je die vermoeidheid meteen weer kwijt."

Donderdag om 19.00 uur is de return in Mostar. Drie dagen later begint voor FC Utrecht de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, de club waarvan Van den Brom in het seizoen 2010/2011 trainer was.