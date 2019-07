Daniele De Rossi gaat in de nadagen van zijn carrière in Argentinië spelen. De clubicoon van AS Roma werd vrijdag gepresenteerd door Boca Juniors.

Het is nog niet bekend voor hoelang de 36-jarige middenvelder tekent bij de club uit Buenos Aires, die eind vorig jaar de finale van Copa Libertadores verloor.

De 117-voudig international speelde nog nooit voor een andere club dan Roma, waarbij hij in januari 2003 in de hoofdmacht debuteerde.

De Rossi kwam in achttien jaar tot 616 duels. Alleen Francesco Totti kwam met 786 wedstrijden vaker uit voor de Italiaanse club. In 2017 speelde hij zijn laatste interland voor Italië.

Supporters van Roma eren De Rossi bij zijn laatste wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

De Rossi werd nooit landskampioen

De Rossi had ook in een andere functie bij Roma kunnen blijven. Toen zijn contract deze zomer afliep, bood de club hem een functie in de directie aan.

De defensieve middenvelder wilde nog blijven voetballen en kwam via oud-ploeggenoot Nicolás Burdisso, de huidige technisch directeur van Boca, in Argentinië terecht.

Overigens kan De Rossi bij zijn nieuwe club voor het eerst landskampioen worden. Bij AS Roma veroverde de Italiaan, die in 2006 wereldkampioen werd met zijn land, wel twee keer de Coppa Italia.