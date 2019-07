AZ-coach Arne Slot hield "een niet compleet voldaan" gevoel over aan zijn debuut als hoofdtrainer. De voormalig assistent denkt dat zijn ploeg na de 0-0 tegen BK Häcken wel goede kans maakt om de derde voorronde van de Europa League te halen.

"Je wilt een thuiswedstrijd natuurlijk graag winnen, maar we wisten dat dit een stugge tegenstander was", zegt Slot op de site van AZ. "Ze krijgen in de competitie weinig tegentreffers en spelen erg gedisciplineerd en gegroepeerd."

AZ had veel balbezit tegen de huidige nummer vier van de Zweedse competitie, die in zestien duels slechts twaalf treffers incasseerde. Tot veel kansen leidde dat niet.

Teun Koopmeiners raakte de paal en Calvin Stengs schoot bij een grote kans op de Zweedse keeper. Aan de overkant had AZ geluk dat Ahmed Yasin de lat trof.

"We kwamen heel veel op hun helft, maar het is ons helaas niet gelukt om kansen uit te spelen", zei Slot, die aan half uur voor het einde aanvallend wisselde door Oussama Idrissi en de Japanse nieuweling Yukinari Sugawara in te brengen.

"We gingen met twee aanvallende middenvelder spelen in plaats van één, zodat je wat meer bezetting voor de goal kunt krijgen bij een voorzet. Helaas wilde de bal niet goed vallen."

Slot instrueert zijn spelers tijdens een drinkpauze. (Foto: Pro Shots)

Slot heeft goede hoop voor return

Door de 0-0 in Alkmaar heeft AZ een redelijke uitgangspositie voor de return over een week in Göteborg. Een gelijkspel mét doelpunten is voldoende voor een plek in de volgende ronde.

Slot hoopt dat de Zweedse ploeg in eigen stadion iets offensiever voor de dag komt. "Vandaag zetten ze een paar keer hoog druk en toen zag je dat wij er vrij snel doorheen konden spelen."

Häcken tegen AZ begint donderdag om 18.30 uur. Drie dagen later gaat voor de ploeg van Slot de Eredivisie van start met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.