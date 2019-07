AZ is er donderdag niet in geslaagd om de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League te winnen. De ploeg van coach Arne Slot kwam voor eigen publiek niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen BK Häcken uit Zweden.

Beide ploegen raakten eenmaal het aluminium. Ahmed Yasin raakte de lat namens Häcken en Teun Koopmeiners schoot op de paal namens de thuisploeg.

Bij AZ maakte Yukinari Sugawara zijn officiële debuut. De Japanse verdediger, die deze zomer werd overgenomen van Nagoya Grampus, viel na een klein uur spelen in.

Door het gelijkspel staat AZ in de return nog voor een lastige klus. De Alkmaarders gaan volgende week donderdag op bezoek in Göteborg. Drie dagen later begint AZ aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Eerder op donderdag bleef ook FC Utrecht steken op een gelijkspel in de eerste wedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League. De Domstedelingen speelden thuis met 1-1 gelijk tegen Zrinjski Mostar uit Bosnië en Herzegovina.

Ahmed Yasin raakte de lat namens BK Häcken. (Foto: Pro Shots)

Koopmeiners en Stengs dicht bij openingstreffer

In het bloedhete AFAS Stadion creëerden AZ en Häcken, de huidige nummer vier van Zweden, nauwelijks kansen in de eerste helft. Enkele minuten voor rust waren de bezoekers dicht bij de openingstreffer met een schot op de lat van Yasin.

Ook na rust waren de hoogtepunten schaars, al kwamen de Noord-Hollanders vroeg in de tweede helft bijna op voorsprong. Een afstandsschot van Koopmeiners spatte uiteen op de linkerpaal.

Calvin Stengs kreeg halverwege de tweede helft de uitgelezen kans op de 1-0. De vleugelspeler kwam oog in oog te staan met Peter Abrahamsson, maar de doelman redde op het schot van Stengs. In het vervolg van de wedstrijd stichtten beide ploegen amper gevaar meer.