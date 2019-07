Leroy Fer keert na acht seizoenen terug bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben de middenvelder donderdag definitief vastgelegd.

De 29-jarige Fer tekent een contract voor één jaar bij Feyenoord, met een optie voor nog een seizoen. De elfvoudig Oranje-international zat zonder club nadat zijn contract bij Swansea City deze zomer afliep.

Sinds begin juli trainde Fer mee bij Feyenoord, waar hij in de zomer van 2011 vertrok. De fysiek sterke middenvelder doorliep de jeugdopleiding in De Kuip en maakte in december 2007 op zeventienjarige leeftijd zijn profdebuut namens de Rotterdammers.

Na vier seizoenen bij Feyenoord vertrok hij in de zomer van 2011 naar FC Twente, dat ruim 5 miljoen euro voor hem betaalde. Twee jaar later verruilde hij de Tukkers voor Norwich City, waarna hij via Queens Park Rangers bij Swansea City terechtkwam. De afgelopen drie jaar speelde hij voor de club uit Wales.

Club en speler verheugd met terugkeer 'verloren zoon'

Fer liet op de clubsite van Feyenoord weten blij en trots te zijn om weer terug te keren op het oude nest. "Feyenoord is de club waar ik groot ben geworden. Ik ben de club altijd blijven volgen en bij mijn terugkeer voelde ik ook weer meteen: mijn hart ligt hier."

De laatste jaren heeft de middenvelder vaak last gehad van blessures, maar hij voelt zich naar eigen zeggen sterker en fitter worden. "Ik ga alles op alles zetten om zo snel mogelijk weer terug op mijn oude niveau te zijn, om zo met Feyenoord, de spelers en de technische staf een mooi seizoen tegemoet te gaan."

Namens Feyenoord reageerde technisch directeur Sjaak Troost opgetogen op de terugkeer van Fer. "We zijn blij dat we de komst van Leroy uiteindelijk zo snel rond kunnen hebben maken. Leroy heeft aangetoond een begaafde voetballer te zijn die ons middenveld een echte impuls geeft. Zowel met zijn voetbalkwaliteiten als met zijn leiderschap."