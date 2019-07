FC Utrecht is donderdag in het heenduel in de tweede voorronde van de Europa League tegen Zrinjski Mostar niet verder gekomen dan een gelijkspel. In Stadion Galgenwaard werd het 1-1.

Miljan Govedarica opende in de 34e minuut de score namens de Bosnische bezoekers. Gyrano Kerk zorgde met een fraaie volley na een uur voor de gelijkmaker.

FC Utrecht was de hele wedstrijd beter dan Zrinjski, maar sprong vooral in de tweede helft bijzonder slecht om met de vele grote kansen die het creëerde. Doelman Ivan Brkic had namens de bezoekers tevens meer dan eens een puike redding in huis.

Coach John van den Brom had in zijn basisopstelling een plek ingeruimd voor drie debutanten. Adam Maher, Justin Lonwijk en Vaclac Cérny droegen voor het eerst het shirt van FC Utrecht in een officieel duel.

Door het gelijkspel moeten de Domstedelingen in de return nog flink aan de bak. Volgende donderdag gaat de ploeg van Van den Brom op bezoek in Mostar. Drie dagen later begint het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen baalt na een gemiste kans. (Foto: Pro Shots)

Utrecht beter, maar mist veel kansen

Met de drie nieuwelingen aan de aftrap nam de thuisploeg meteen het initiatief in de bloedhete Galgenwaard. Pogingen van Lonwijk en Willem Janssen misten echter richting, terwijl doelman Brkic inzetten van Sander van de Streek en Maher kon keren.

Direct na de eerste drinkpauze kreeg Utrecht het deksel op de neus. Na een razendsnelle counter kon Govedarica naar binnen kappen en de bal langs keeper David Jensen schuiven.

De thuisploeg had even nodig om zich te herstellen na de domper. Een kwartier na rust was het min of meer uit het niets raak. Een afgeslagen voorzet van Cérny werd door Kerk vol op de slof genomen en viel prachtig binnen.

Na de gelijkmaker zocht Utrecht in het restant van de wedstrijd met man en macht naar de winnende treffer. Zrinjski leek rijp voor de sloop, maar wist ondanks levensgrote kansen voor Simon Gustafson, Nick Venema en Maher het gelijkspel over de streep te trekken.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Europa League.