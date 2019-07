Kakhi Jordania mag geen beslag leggen op de goederen van FC Den Bosch. Het verzoek van de Georgische zakenman is donderdag afgewezen door de rechtbank in Noord-Brabant.

Jordania meent dat hij 810.000 euro krijgt van FC Den Bosch. Hij heeft dat bedrag in de club geïnvesteerd, maar volgens hem is het geld gebruikt om tekorten op te lossen. De rechter stelt dat dat niet aannemelijk is geworden.

"Het belang van de club dat er geen beslag wordt gelegd, moet bovendien zwaarder wegen dan het belang van de zakenman. Daarom krijgt hij geen toestemming om beslag te leggen", verklaart de rechtbank.

Vorige week hoorde Den Bosch van de onafhankelijke beroepscommissie dat Jordania definitief geen goedkeuring krijgt om de aandelen van de club over te nemen. De licentiecommissie had dat in maart al besloten, waarna Den Bosch tevergeefs in beroep ging.

KNVB geeft FC Den Bosch uitstel

De club uit de Keuken Kampioen Divisie kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de beroepscommissie, waardoor een overname van Jordania definitief van de baan is. Dat betekent ook dat Den Bosch in financiële nood blijft verkeren.

Vanwege de perikelen rond een eventuele overname en de voor Den Bosch negatieve uitspraak van de beroepscommissie, krijgen de Brabanders tot 26 augustus uitstel van de KNVB om de begroting voor het seizoen 2019/2020 rond te krijgen.

Het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint over twee weken. Den Bosch start op zondag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.