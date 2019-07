PSV heeft donderdag Timo Baumgartl voor vijf jaar vastgelegd. Naar verluidt betalen de Eindhovenaren 10 miljoen euro aan het uit de Bundesliga gedegradeerde VfB Stuttgart voor de Duitse verdediger.

Daarmee wordt de aanvoerder van Duitsland onder 21 de op twee na duurste verdediger ooit in de Eredivisie. Alleen Ajax-verdedigers Daley Blind (16 miljoen euro) en Edson Álvarez (15 miljoen) waren recentelijk nog duurder.

De 23-jarige Baumgartl is ook de op twee na duurste aankoop ooit van PSV. Voor de deze zomer aangetrokken Bruma (15 miljoen) en Mateja Kezman in 2000 (14 miljoen) betaalde PSV ooit meer. Ook voor aanvaller Maximiliano Romero had de club 10 miljoen euro over.

Baumgartl moet bij PSV de opvolger worden van Daniel Schwaab, die drie jaar geleden eveneens werd overgenomen van Stuttgart. De verdediger vertrok deze zomer vanwege privéomstandigheden transfervrij uit Eindhoven en heeft om die reden nog geen nieuwe club gevonden.

Baumgartl kreeg van Schwaab positieve verhalen over PSV te horen. "Zijn enthousiasme over PSV heeft een belangrijke rol gespeeld bij het maken van mijn keuze", aldus de verdediger op de site van PSV.

"Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. PSV speelt om de prijzen, dat is de uitdaging die ik zocht."

'Normaal haal je geen gerenommeerde Duitse jeugdinternationals'

PSV-trainer Mark van Bommel is verheugd dat Baumgartl is aangetrokken. "Timo kan op beide posities in het centrum spelen. Hij geeft me een extra optie in de verdediging en daar ben ik als coach blij mee."

Technisch directeur John de Jong deelt de blijdschap van zijn hoofdtrainer. "Normaal gesproken haal je als Nederlandse club geen gerenommeerde jeugdinternationals van Duitsland weg bij een club uit de Bundesliga. Na de degradatie van Stuttgart hebben we hem ons plan voorgelegd en dat bleek te bevallen."

Ook De Jong wijst op de positieve invloed van Schwaab bij het tot stand komen van de transfer van Baumgartl. "Hij heeft met Schwaab en Van Bommel gesproken en Eindhoven bezocht. Toen was hij overtuigd."

PSV speelt zaterdag (aftrap 18.00 uur) in Amsterdam tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Dinsdag staat in Zwitserland de return in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel op het programma (20.00 uur). PSV verdedigt daarin een 3-2-voorsprong.