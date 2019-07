Ibrahim Afellay verwacht zijn rentree voor PSV nog niet in het duel om de Johan Cruijff Schaal te maken. De aanvoerder vindt wel dat het de goede kant op gaat met het herstel van lang blessureleed.

Afellay zat donderdag samen met trainer Mark van Bommel op de persconferentie voor het duel om de Johan Cruijff Schaal. Eerder deze week maakte Van Bommel bekend dat Afellay dit seizoen aanvoerder van PSV is en dat Pablo Rosario die rol op zich neemt als de routinier niet kan spelen.

De 33-jarige Afellay kwam door blessureleed al ruim anderhalf jaar niet in actie. Hij revalideerde de afgelopen maanden bij PSV en dwong een contract voor één seizoen af.

"De aanvoerdersband verandert niets aan mijn rol", vindt Afellay. "Ik blijf doen wat ik al deed. Maar het is wel een enorme eer, ik ben er blij mee."

Afellay weigerde donderdag om een datum op zijn rentree te plakken. "Maar het ziet er goed uit", was het enige dat hij kwijt wilde. De middenvelder traint al enkele weken met de groep mee, maar behoorde dinsdag tegen FC Basel (3-2-zege) in de voorronde van de Champions League nog niet tot de wedstrijdselectie.

PSV-coach Mark van Bommel. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel zegt niet of hij sterkste team opstelt

Behalve Afellay kan Van Bommel over een fitte spelersgroep beschikken tegen Ajax. "Het wordt een zware wedstrijd, zeker met dit warme weer. Maar in de slotfase tegen Basel bleek dat onze conditie in orde is", doelde de trainer op de twee treffers in de laatste minuten.

Drie dagen na het duel met Ajax speelt PSV in Zwitserland wederom tegen Basel om een plek in de derde voorronde van de Champions League. "Het is een wedstrijd tussen twee belangrijke wedstrijden in, maar we moeten de agenda niet te groot maken", zei Van Bommel. "Het had anders gekund, maar hier moeten we het mee doen. Punt."

Van Bommel wilde niet zeggen of hij spelers rust gaat geven tegen Ajax, met het oog op de confrontatie tegen Basel. "We zullen echt niet iedere wedstrijd met dezelfde elf gaan spelen, maar we moeten klaar zijn voor het drukke programma. De komende weken spelen we telkens om de drie á vier dagen."

Ajax tegen PSV begint zaterdag om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler.