Georginio Wijnaldum heeft in de nacht van woensdag op donderdag gescoord voor Liverpool, dat een oefenduel met Sporting CP in de Verenigde Staten met 2-2 gelijkspeelde. Sepp van den Berg maakte zijn debuut bij 'The Reds'.

In New York kwam Sporting, waar Bas Dost inviel, vroeg op 1-0 dankzij Bruno Fernandes. Divock Origi tekende voor de gelijkmaker en op slag van rust scoorde Wijnaldum met een schot van dichtbij.

Het doelpunt van de Oranje-international bleek niet genoeg voor de overwinning voor de ploeg waar ook Virgil van Dijk meespeelde, want vroeg in de tweede helft tekende Wendel namens Sporting voor 2-2. Daar bleef het bij in het Yankee Stadium.

Van den Berg viel vlak voor tijd in bij Liverpool. De zeventienjarige verdediger, die deze zomer verrassend werd overgenomen van PEC Zwolle, verving Joël Matip.

Voor Liverpool was het duel met Sporting de derde en laatste oefenwedstrijd in de VS. De Champions League-winnaar verloor onlangs van Borussia Dortmund (3-2) en Sevilla (2-1).

De ploeg van coach Jürgen Klopp begint het seizoen volgende week zondag met de strijd om het Community Shield tegen landskampioen en FA Cup-winnaar Manchester City.

Sepp van den Berg krijgt de laatste instructies van Jürgen Klopp voor zijn invalbeurt. (Foto: Getty Images)