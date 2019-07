De KNVB gaat ervoor zorgen dat de beslissingen van de Video Assistant Referee (VAR) in het nieuwe voetbalseizoen duidelijker zijn voor het publiek in het stadion én de televisiekijkers. De bond begint zaterdag bij het duel om de Johan Cruijff Schaal met een proef.

In tegenstelling tot vorig seizoen - het debuutseizoen van de VAR - is het de bedoeling dat de beslissingen van de videoarbiter schriftelijk op schermen in het stadion getoond worden. Daarmee moet onduidelijkheid worden voorkomen.

"Te vaak wisten toeschouwers of tv-kijkers niet precies waarom de VAR ingreep. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Een manier om het publiek beter inzicht te verschaffen, is het vertonen van de VAR-beslissing op het videoscherm in het stadion en op tv", zegt een KNVB-woordvoerder donderdag in De Telegraaf.

"In de knock-outfase van de Champions League en bij het WK voor vrouwen bleek het een prima manier om het publiek met de middelen die nu voorhanden zijn beter op de hoogte te houden. We zijn er een voorstander van om het publiek zo goed mogelijk in te lichten."

Nederland geldt in het internationale voetbal als pionier als het om het gebruik van de VAR gaat. Vorig seizoen werd in 306 Eredivisie-wedstrijden 87 keer een foute beslissing teruggedraaid op aanraden van de videoscheidsrechter.

Vorig seizoen waren de beslissingen van de scheidsrechter op aanraden van de VAR niet altijd duidelijk voor het publiek. (Foto: Pro Shots)

KNVB denkt ook aan toelichting door scheidsrechter

De KNVB is benieuwd naar de test tijdens het duel tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal en beseft dat overal goed over moet worden nagedacht. "Het is een feit dat niet alle clubs in de Eredivisie videoschermen of de juiste videoschermen hebben waarop de VAR-communicatie afgebeeld zou moeten worden", aldus de woordvoerder.

"We gaan daarover in overleg met de clubs. Na de pilot tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt samen met de clubs gekeken wanneer de VAR-communicatie op videoschermen als vast onderdeel bij de Eredivisie-wedstrijden kan worden aangeboden."

De voetbalbond onderzoekt zelfs of het mogelijk is om de VAR-beslissingen aan het publiek te laten toelichten door de scheidsrechter. Wellicht wordt zogenoemde 'on-field-announcement' vanaf de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker getest.

"Dat is op dit moment nog onderwerp van gesprek met onder meer de clubs", aldus de KNVB-woordvoerder. "Na evaluatie wordt besloten of deze communicatiewijze breder wordt ingevoerd in de Eredivisie en de KNVB-beker."

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV begint zaterdag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het nieuwe Eredivisie-seizoen start volgende week vrijdag met PEC Zwolle-Willem II (aftrap: 20.00 uur).