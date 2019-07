Feyenoord heeft woensdag de oefenwedstrijd tegen Angers SCO met 2-2 gelijkgespeeld. Bij de ploeg van trainer Jaap Stam maakte aanwinst Luciano Narsingh zijn eerste minuten.

De van Swansea City overgenomen vleugelspits maakte in de tweede helft zijn entree in De Kuip. De eindstand stond toen al op het bord. Proefspeler Leroy Fer speelde alleen de eerste helft.

Steven Berghuis vertolkte een hoofdrol bij de Rotterdammers. De door PSV begeerde aanvaller opende de score, maar werkte vlak voor rust op ongelukkige wijze de bal in eigen doel.

Arbiter Dennis Higler had de Fransen een vrije trap gegeven, nadat doelman Kenneth Vermeer een terugspeelbal in zijn handen had genomen. De Franse poging ging vervolgens via het lijf van Berghuis in het doel.

Na rust schoot Berghuis op aangeven van Orkun Kükçü de 2-1 binnen. Hij krulde bal in de verre hoek, buiten het bereik van de doelman. Via Angelo Fulgini, die vrij voor Vermeer mocht binnen tikken, werd het 2-2.

Feyenoord toont teken van herstel

Feyenoord ging er nog bijna met de zege vandoor, maar spits Dylan Vente, voorin de vervanger van de geblesseerde Nicolai Jørgensen, schoot van dichtbij tegen de lat.

Met het gelijkspel tegen de ploeg uit de Ligue 1 herstelde Feyenoord zich van de ruime nederlaag tegen Panathinaikos (0-3) van vorige week. Eerder werd al met 3-1 van Red Bull Salzburg verloren.

De Rotterdammers spelen op zondag nog een oefenwedstrijd tegen Southampton, voor de ploeg zich gaat voorbereiden op de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Feyenoord speelt op zondag 4 augustus thuis tegen Sparta Rotterdam.