John van den Brom vindt het prettig dat FC Utrecht het tweeluik met HSK Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League donderdag begint met een thuiswedstrijd. Volgens de coach moet zijn ploeg direct een goede uitgangspositie afdwingen tegen de Bosnische formatie.

"Je kunt direct de toon zetten in een thuiswedstrijd", zei Van den Brom woensdag op zijn persconferentie. "Daarmee zeg ik niet dat we alleen maar gaan aanvallen, want geen treffer incasseren is ook belangrijk. We moeten oppassen voor de counter en ons niet uit de tent laten lokken."

De 52-jarige Van den Brom staat na zijn vertrek bij AZ voor zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Utrecht. De Domstedelingen verloren slechts één van hun eerste zeven oefenwedstrijden in de voorbereiding en leven dan ook met een goed gevoel toe naar het treffen met Zrinsjki.

De omstandigheden zullen donderdag zwaar zijn, want er worden net als woensdag temperaturen tussen de 35 en 40 graden Celsius verwacht. "We trainen vandaag laat op de middag. Zo kunnen we alvast wennen aan de warmte in het stadion die er morgen ook zal zijn", vertelde Van den Brom over de weersomstandigheden.

John van den Brom. (Foto: Pro Shots)

'Moeten hard werken om ze kapot te spelen'

Willem Janssen verwacht niet alleen vanwege de extreme hitte een lastige wedstrijd, maar ook vanwege de speelstijl van Zrinjski. De aanvoerder van FC Utrecht rekent erop dat de Bosnische topclub zich volledig in zal graven in Stadion Galgenwaard.

"Wij zullen het tempo hoog moeten houden en heel hard moeten werken om ze kapot te spelen", aldus de 33-jarige Janssen. "Daar moeten we heel veel energie in steken. Zij hebben al wat hardheid in de benen, want ze hebben al twee wedstrijden in de eerste voorronde van het toernooi gespeeld en zijn al aan de competitie begonnen."

"Makkelijk wordt het niet, maar het is wel heel prettig dat we de selectie al op orde hebben. De sfeer van de zege op Vitesse in de finale van de play-offs om Europees voetbal hebben we meegenomen het nieuwe seizoen in. We zijn er klaar voor."

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Zrinjski begint om 18.30 uur. De return wordt op 1 augustus afgewerkt en begint dan om 19.00 uur. AZ speelt donderdag in de tweede voorronde in Alkmaar het heenduel met het Zweedse BK Häcken.