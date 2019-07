Michal Sadílek heeft zijn contract bij PSV verlengd. De nog tot 2020 lopende verbintenis van de Tsjech is opengebroken en verlengd tot en met 2022.

In de nieuwe verbintenis van de twintigjarige middenvelder, die dinsdag als linksback in de basis stond in het duel in de voorrondes van de Champions League tegen FC Basel (3-2), is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Sadílek, die in 2015 overstapte van Slovácko naar PSV, maakte vorig seizoen zijn debuut bij de ploeg van Mark van Bommel en kwam in totaal tot elf duels in de Eredivisie. Daarin was de jeugdinternational één keer trefzeker.

"Ik zie dit contract als een beloning voor de arbeid van de afgelopen jaren", zegt de Tsjech op de website van PSV. "Toen ik hier kwam was ik nog een onbekende speler. Nu, vier jaar later heb ik al meerdere wedstrijden mogen spelen en ben ik lid van het eerste elftal."

Sadílek hoopt nu een vaste basisplaats te veroveren in Eindhoven. "Ik heb de afgelopen jaren prachtige dingen meegemaakt. Ben sterker en beter geworden. Dit is het volgende mooie en speciale moment. Ik hoop dat er nog vele mooie mogen volgen."

PSV speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Een week later beginnen de Eindhovenaren de competitie met een uitduel met FC Twente.