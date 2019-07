Matthijs de Ligt heeft woensdag een negatieve hoofdrol opgeëist in de oefenwedstrijd van Juventus tegen Internazionale (1-1, winst na strafschoppen). De negentienjarige verdediger maakte al vroeg in de wedstrijd een eigen doelpunt.

De Ligt kreeg de bal in de tiende minuut na een corner op onfortuinlijke wijze op zijn voet en passeerde zo zijn eigen doelman Wojciech Szczesny. De oud-Ajacied werd in de rust net als Szczesny en Gonzalo Higuaín uit het veld gehaald in het Chinese Nanjing.

Het was de eerste keer dat De Ligt een basisplek had bij Juventus. De zeventienvoudig Oranje-international maakte zondag tegen Tottenham Hotspur (3-2-verlies) zijn officieuze debuut voor de 'Oude Dame', die hem onlangs voor 75 miljoen euro van Ajax overnam.

Cristiano Ronaldo maakte in de 68e minuut de gelijkmaker tegen Inter door een vrije trap binnen te schieten. Het was de eerste keer dat De Ligt samenspeelde met de Portugese sterspeler, die tegen Tottenham werd gewisseld toen de Nederlander het veld in kwam.

Aangezien de stand na reguliere speeltijd nog in evenwicht was, werden er penalty's genomen om een winnaar aan te wijzen. Juventus miste twee strafschoppen, maar de ploeg van coach Maurizio Sarri trok dankzij drie missers van Inter wel aan het langste eind.

Het onderonsje tussen Juventus en Inter was in het kader van de International Champions Cup. 'Juve', de regerend kampioen van Italië, speelt op 10 augustus nog een wedstrijd tegen Atlético Madrid.