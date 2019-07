Atlético Madrid heeft La Liga, de organisator van de Spaanse competitie, gevraagd om de transfer van Antoine Griezmann naar FC Barcelona af te keuren. De Madrilenen zijn het nog altijd niet eens met de vergoeding die de Spaanse kampioen heeft betaald.

Barcelona presenteerde Griezmann eerder deze maand met de mededeling dat aan de afkoopsom van 120 miljoen euro was voldaan. Het verbaasde Atlético stelde daarop dat de Spaanse kampioen 200 miljoen euro had moeten betalen, want dat bedrag stond tot 1 juli in het contract van de aanvaller.

"Atlético heeft een klacht ingediend en gevraagd of we kunnen voorkomen dat Griezmann speelgerechtigd is voor Barcelona. Die bevoegdheid hebben we", zegt Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, bij radiostation Onda Cero.

"Er is inmiddels een proces in gang gezet en degenen die er over gaan, moeten de zaak oplossen. Ik wil persoonlijk geen mening vormen."

Eind vorige week meldden diverse Spaanse media al dat de nationale voetbalbond RFEF de transfer van Griezmann onderzoekt. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Het conflict tussen Barcelona en Atlético leidt tot een wat vreemde situatie, want Griezmann werd dus 'gewoon' gepresenteerd in Camp Nou en maakte dinsdag al zijn officieuze debuut in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea (2-1-verlies).

Antoine Griezmann meldt zich voorlopig 'gewoon' op het trainingsveld van FC Barcelona, waar hij ploeggenoot is van onder anderen Frenkie de Jong. (Foto: Pro Shots)