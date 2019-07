Real Madrid mag zich na twee jaar weer de waardevolste voetbalclub ter wereld noemen. 'De Koninklijke' lost Manchester United na twee jaar af op de lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Real, dat van 2013 tot en met 2016 ook al de 'duurste' voetbalclub ter wereld was, vertegenwoordigt volgens Forbes een waarde van 3,81 miljard euro. De top drie wordt gecompleteerd door FC Barcelona (3,61 miljard euro) en United (3,42 miljard euro).

De afgelopen twee jaar werd Real op de lijst afgetroefd door United, dat in vergelijking met 2018 een fractie in waarde is gedaald en nu dus de op twee na waardevolste voetbalclub is.

De top tien van voetbalclubs wordt achter Real, Barcelona en United gecompleteerd door Bayern München, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur en Juventus.

Op de volledige lijst van sportclubs is de eerste plaats opnieuw voor de Dallas Cowboys. De NFL-club vertegenwoordigt een waarde van bijna 4,5 miljard euro. Real Madrid moet op die lijst ook de New York Yankees (4,13 miljard euro) uit de MLB voor zich dulden.

Real, Barcelona en United zijn net als vorig jaar de enige voetbalclubs in de top tien, die verder bestaat uit de New York Knicks (NBA), de New England Patriots (NFL), de Los Angeles Lakers (NBA), de Golden State Warriors (NBA) en de New York Giants (NFL).