FC Utrecht en AZ hebben besloten maatregelen te nemen vanwege de extreme hitte die donderdag wordt verwacht. Zowel de Domstedelingen als de Alkmaarders komen in actie in de tweede voorronde van de Europa League.

Volgens de weervoorspellingen wordt het donderdag tussen de 33 en de 39 graden Celsius. FC Utrecht en AZ roepen de supporters daarom op om rekening te houden met de hitte.

De aanwezige toeschouwers bij FC Utrecht-HSK Zrinjski Mostar in Stadion Galgenwaard krijgen bekertjes die ze in alle sanitaire ruimtes in het stadion kunnen vullen met water. Daarnaast zijn er - anders dan normaal - waterijsjes beschikbaar en mogen supporters op een plek in de schaduw gaan zitten als dat nog vrij is.

AZ, dat het donderdag opneemt tegen het Zweedse BK Häcken (aftrap 18.30 uur), laat weten dat de club voor extra waterpunten in en rondom het stadion zorgt.

Ajax besloot open dag te verplaatsen

FC Utrecht plaatste zich voor de tweede voorronde van de Europa League door de play-offs te winnen. De heenwedstrijd tegen het Bosnische Zrinjski, dat in de eerste voorronde te sterk was voor Akademija Pandev, begint om 18.30 uur en de return staat een week later op het programma.

AZ, de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen, begint eveneens met een thuiswedstrijd tegen Häcken. Het heenduel begint om 20.30 uur in het AFAS Stadion en de return gaat een week later om 18.30 uur van start in Zweden.

Utrecht en AZ zijn niet de enige clubs die rekening houden met de hitte van deze week. Ajax besloot de geplande open dag van donderdag af te gelasten. Het is nog niet bekend wanneer het evenement wél plaatsvindt.