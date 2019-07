Fortuna Sittard heeft zich versterkt met aanvaller Bassala Sambou. De 21-jarige in Duitsland geboren Engelsman komt transfervrij over van Everton en tekent een contract tot medio 2022 in Limburg.

Sambou kwam in de afgelopen drie seizoenen uit voor het beloftenteam van Everton. Hij speelde geen enkel duel in de hoofdmacht van 'The Toffees'.

"Het is tijd voor mij om me te gaan bewijzen op het hoogste niveau, en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard in de Eredivisie", aldus Sambou op de site van Fortuna.

Volgens technisch manager Sjoerd Ars was Sambou een gewilde prooi op de transfermarkt. "Veel grote clubs hadden concrete interesse. Het was dan ook een erg lang traject om hem te overtuigen voor Fortuna Sittard te kiezen."

'Siert Bassala dat hij voor Fortuna kiest'

"Het siert Bassala en zijn agent dat ze kiezen voor het sportieve en niet voor het financiële plaatje", vervolgt Ars. "We zijn logischerwijs erg blij dat we hem voor de lange termijn aan ons hebben kunnen binden."

Bassala is lang niet de eerste speler die deze zomer de overstap naar Fortuna maakt. Eerder versterkte de Eredivisionist zich al met Patrik Raitanen (Liverpool), Rasmus Karjalainen (KuPS), Felix Passlack (Borussia Dortmund, gehuurd), Alex Carbonell (Valencia, gehuurd), Grégoire Amiot (Bourg-en-Bresse), Adnan Ugur (Club Brugge) en Jacky Donkor (transfervrij).

Daartegenover staat het vertrek van liefst zeventien spelers. Onder anderen Lisandro Semedo (verhuurd aan OFI Kreta), Andrija Novakovich (Reading, was gehuurd) en Lazaros Lamprou (PAOK, was gehuurd) keren niet meer terug in Zuid-Limburg.

Fortuna begint het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen AZ op 4 augustus. Het is de eerste keer deze eeuw dat er een Eredivisie-wedstrijd op zondag om 20.00 uur wordt gespeeld.