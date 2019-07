Nemanja Gudelj vervolgt zijn loopbaan bij Sevilla. De oud-Ajacied tekent een contract voor vier seizoenen bij de Spaanse subtopper.

Gudelj komt transfervrij over van het Chinese Guangzhou Evergrande, waar hij tot eind vorig jaar onder contract stond. De middenvelder speelde sinds januari 2017 in China en stond voor zijn vertrek naar Guangzhou Evergrande eerst een jaar onder contract bij Tianjin Teda.

Afgelopen seizoen keerde Gudelj al op huurbasis terug naar Europa, waar hij het shirt van Sporting CP droeg. De Serviër speelde 43 officiële wedstrijden voor de Portugese topclub en kwam één keer tot scoren.

Bij Sevilla wordt Gudelj ploeggenoot van spits Luuk de Jong, die onlangs werd overgenomen van PSV. Ook oud-Ajacied Maximilian Wöber staat onder contract bij de nummer vijf van het afgelopen La Liga-seizoen.

Sevilla moet door die eindklassering komend seizoen in de Europa League uitkomen. De Spanjaarden wonnen het op een na belangrijkste clubtoernooi in 2014, 2015 en 2016.

Gudelj uit onvrede weg bij Ajax

De 27-jarige Gudelj begon zijn loopbaan bij NAC Breda, waar hij ook een deel van de jeugdopleiding doorliep. Hij maakte in augustus 2010 zijn debuut in de hoofdmacht en vertrok drie jaar later naar AZ, waar Gudelj misschien wel de succesvolste periode uit zijn loopbaan kende.

In 89 officiële wedstrijden kwam de middenvelder negentien keer tot scoren voor de Alkmaarders en daardoor speelde hij zich in de kijker bij Ajax, dat hem in de zomer van 2015 vastlegde. Na een aardige beginperiode belandde Gudelj in het seizoen 2016/2017 op een zijspoor bij de Amsterdammers.

Gudelj had moeite met zijn reserverol en werd door trainer Peter Bosz uit de selectie gezet. In januari 2017 verloste Guangzhou Evergrande hem uit zijn lijden bij Ajax, maar nu keert de 22-voudig international dus terug naar Europa.