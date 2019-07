Gastón Pereiro verruilt PSV zo goed als zeker voor Spartak Moskou. De Uruguayaanse spelmaker verkast voor 15 miljoen euro naar de Russische nummer vijf van vorig seizoen, zo meldt De Telegraaf dinsdag.

De 24-jarige Pereiro speelt sinds de zomer van 2015 voor PSV, dat hem destijds voor 7 miljoen euro overnam van Nacional uit zijn vaderland. In vier seizoenen kwam hij tot 146 officiële duels, 47 doelpunten en 21 assists.

Met een transfersom van 15 miljoen euro behoort Pereiro, die tijdens zijn periode in Eindhoven twee keer kampioen werd en twee keer de Johan Cruijff Schaal won, tot de duurste PSV'ers ooit.

Alleen Memphis Depay, Ruud van Nistelrooij, Georginio Wijnaldum, Arjen Robben, Kevin Strootman, Jürgen Locadia en Jaap Stam vertrokken ooit voor een hoger bedrag uit het Philips Stadion. Voor Ronaldo werd eveneens 15 miljoen euro betaald.

Negenvoudig Uruguayaans international Pereiro is de vierde belangrijke speler die PSV deze zomer verlaat. Eerder vertrokken Luuk de Jong (Sevilla), Angeliño (Manchester City) en Daniel Schwaab, die nog een club zoekt.

Pereiro ontbreekt al tegen Basel

Volgens De Telegraaf zit Pereiro al niet meer bij de selectie van PSV voor de wedstrijd van dinsdagavond tegen FC Basel in de voorronde van de Champions League. Het duel in Eindhoven begint om 20.00 uur.

De return in Zwitserland is over exact een week. Zaterdag staat de ploeg van trainer Mark van Bommel in de Johan Cruijff ArenA tegen landskampioen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Het Eredivisie-seizoen begint voor PSV volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde FC Twente.