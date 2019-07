Cristiano Ronaldo wordt in de Verenigde Staten niet aangeklaagd voor een vermeende verkrachting. Een vrouw beweerde vorig jaar dat ze in 2009 was misbruikt door de Portugese stervoetballer.

De aanklager in Las Vegas heeft maandag bekendgemaakt dat er geen aanklacht zal worden ingediend tegen Ronaldo. Er kan niet onomstotelijk bewezen worden dat de aanvaller van Juventus schuldig is aan verkrachting.

Daardoor ontloopt de 33-jarige Ronaldo een mogelijk zware sanctie. De maximale gevangenisstraf voor seksueel misbruik in de staat Nevada is levenslang.

Er loopt in de Verenigde Staten nog wel een civiele zaak tegen Ronaldo vanwege de vermeende verkrachting. Hierin kan hij niet veroordeeld worden tot een gevangenisstraf, hooguit tot een geldboete.

Kathryn Mayorga beweerde in september vorig jaar dat ze in de zomer van 2009 door Ronaldo verkracht was in een hotelkamer in Las Vegas. De sterspeler vierde daar vakantie na afloop van het voetbalseizoen.

Ronaldo heeft beschuldiging steeds fel ontkend

Volgens Mayorga zou Ronaldo haar zwijggeld van ruim 300.000 euro betaald hebben, maar ze vond jaren later dat de Portugees toch een straf verdiende. Ronaldo heeft de beschuldiging altijd fel ontkend. "Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", zei hij vorig jaar.

De seks zou volgens Ronaldo met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden. Zijn advocaat Peter Christiansen deed de aangifte van Mayorga af als een "lastercampagne".

Mayorga, Ronaldo en Christiansen hebben maandag nog niet gereageerd op het nieuws. Ronaldo verblijft met zijn ploeggenoten van Juventus momenteel in het Chinese Nanjing, waar de club woensdag een oefenwedstrijd tegen Internazionale speelt.