Ajax heeft maandag besloten om de open dag die voor donderdag gepland stond niet door te laten gaan. Met de te verwachten hitte van ruim 35 graden vindt de club het niet verantwoord om duizenden supporters in het stadion te ontvangen.

Ajax meldt dat het annuleren van de open dag is besloten in samenspraak met verschillende overheidsinstanties en de Johan Cruijff ArenA. De club hoopt nog met een alternatieve datum te komen.

Ajax is in de voorbereiding nog ongeslagen. Maandag was Ajax met de reserveploeg in een oefenduel met 6-2 te sterk voor OFI Kreta. Later op de dag speelt de beoogde basisploeg van trainer Erik ten Hag nog tegen Panathinaikos in het Olympisch Stadion.

Het duel met Kreta was Ajax' zesde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De landskampioen speelde eerder tegen Quick'20 (2-11), Aalborg BK (1-1), Anderlecht (5-2), Istanbul Basaksehir (2-1) en Watford (2-1).

Voor de landskampioen en bekerwinnaar begint het seizoen zaterdag met een duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Een week later begint de Eredivisie voor de Amsterdammers met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Op 6 en 13 augustus speelt Ajax in de derde voorronde van de Champions League tegen de Griekse kampioen PAOK.